Останется в изоляторе: ВАКС признал законным задержание Князева

17 мая 2023, 17:00
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Недавно бывшего главу Верховного Суда Всеволода Князева задержали после получения взятки в размере 3 миллионов долларов. Защита Князева обжаловала его задержание.

Зато следственный судья ВАКС Олег Федоров во время рассмотрения дела отказал в удовлетворении жалобы. Задержание Князева детективами НАБУ сочли законным, сообщает 24 Канал.

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Что постановил суд

В ходе заседания Судья Федоров отказал в удовлетворении жалобы за незаконное задержание Всеволода Князева в порядке статьи 206 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В САП напоминают, что 18 мая в 11:00 состоится заседание ВСП по рассмотрению представления руководителя САП о предоставлении разрешения на содержание под стражей бывшего Председателя Верховного Суда.

Напомним, что подозреваемый в получении взятки в 2,7 миллиона долларов Князев заявил на суде, что его задержание "неправомерно", ведь он способствовал следствию и помогал стражам порядка в проведении обыска.

Его адвокат Клочков заявил, что содержание его подозреваемого во временном изоляторе "незаконно".

Обратите внимание! Князев будет оставаться судьей Верховного Суда. Уволить его имеет право Высший совет правосудия.

Что предшествовало

  • 15 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда.
  • Правоохранители задержали действующего голову Верховного Суда Всеволода Князева и изъяли 2,7 миллиона долларов.
  • 16 мая в Верховном Суде созвали внеочередной пленум, начавшийся в 14 часов. 142 голосами судьи приняли заявление, в котором взяли на себя полную ответственность за происходящие в связи с возможными коррупционными действиями его отдельных представителей события.
  • Пленум Верховного Суда выразил недоверие главе Всеволоду Князеву и досрочно лишил его статуса главы Суда.
  • Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обнародовало записи прослушивания председателя Верховного Суда Всеволода Князева по делу о получении взятки.
  • Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву и его сообщнику – адвокату по делу о получении взятки.
  • Все, что известно о скандале с Князевым – читайте в материале 24 Канала.

Автор: Анна Романюк