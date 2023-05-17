Останется в изоляторе: ВАКС признал законным задержание Князева

Недавно бывшего главу Верховного Суда Всеволода Князева задержали после получения взятки в размере 3 миллионов долларов. Защита Князева обжаловала его задержание.

Зато следственный судья ВАКС Олег Федоров во время рассмотрения дела отказал в удовлетворении жалобы. Задержание Князева детективами НАБУ сочли законным, сообщает 24 Канал.

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Что постановил суд

В ходе заседания Судья Федоров отказал в удовлетворении жалобы за незаконное задержание Всеволода Князева в порядке статьи 206 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В САП напоминают, что 18 мая в 11:00 состоится заседание ВСП по рассмотрению представления руководителя САП о предоставлении разрешения на содержание под стражей бывшего Председателя Верховного Суда.

Напомним, что подозреваемый в получении взятки в 2,7 миллиона долларов Князев заявил на суде, что его задержание "неправомерно", ведь он способствовал следствию и помогал стражам порядка в проведении обыска.

Его адвокат Клочков заявил, что содержание его подозреваемого во временном изоляторе "незаконно".

Что предшествовало

15 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда.

Правоохранители задержали действующего голову Верховного Суда Всеволода Князева и изъяли 2,7 миллиона долларов.

16 мая в Верховном Суде созвали внеочередной пленум, начавшийся в 14 часов. 142 голосами судьи приняли заявление, в котором взяли на себя полную ответственность за происходящие в связи с возможными коррупционными действиями его отдельных представителей события.

Пленум Верховного Суда выразил недоверие главе Всеволоду Князеву и досрочно лишил его статуса главы Суда.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обнародовало записи прослушивания председателя Верховного Суда Всеволода Князева по делу о получении взятки.

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву и его сообщнику – адвокату по делу о получении взятки.

Все, что известно о скандале с Князевым – читайте в материале 24 Канала.

Князев будет оставаться судьей Верховного Суда. Уволить его имеет право Высший совет правосудия.