Судят как украинца: боевика с российским паспортом оставили под стражей

Оккупанта Андрея Косяка с российским паспортом Луганский апелляционный суд оставил под арестом. Однако он может выйти на свободу под залог 181,6 тысячи гривен.

Косяка арестовал Северодонецкий городской суд Луганской области. По информации из судебного решения, он не оспаривает фактические обстоятельства, указанные в подозрении, и очень сожалеет о содеянном.

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Как судят боевика

В комментарии для РБК-Украина адвокат Косяка Кирилл Шурхно сообщил, что 8 ноября мужчина остается под стражей, поскольку залог никто не внес. Кроме того, несмотря на российский паспорт, подсудимый в уголовном производстве проходит как украинец.

Адвокат отметил, что не знает, встречался ли подсудимый с российским консулом. Это было требованием Министерства иностранных дел России.

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Что известно о задержании Косяка