Судью Майдана Колегаеву за пьяное вождение оставили без прав на год
Источник:Watchers.Media
Оболонский районный суд Киева признал виновной в вождении в нетрезвом состоянии судью Светлану Колегаеву. Ее лишили водительских прав на 1 год.
На заседание не явилась ни одна из сторон. За это суд не вышел для оглашения принятого решения в зале.
Обратите внимание Судью Майдана Колегаеву наказали символическим штрафом за пьяное ДТП в Киеве
Приговор стал приложением к штрафу
Накануне Оболонский суд оштрафовал скандальную судью на 850 гривен за нарушение правил дорожного движения. Однако 12 октября рассматривал другой пункт дела – вождение в нетрезвом состоянии. То, что судья на момент совершения ДТП была в состоянии алкогольного опьянения доказала наркологическая экспертиза.
Данные о состоянии Колегаевой правоохранители внесли в протокол. Судья не согласилась с этим, потому что, по ее мнению, результаты экспертизы отличаются от того, что написано в документе.
Протокол о ДТП с участием Колегаевой
Теперь 1 год судье запрещено управлять любыми транспортными средствами.Обратите внимание! Светлана Колегаева во время Революции Достоинства выбирала меры пресечения активистам.
ДТП с участием Колегаевой
- 21 июля 2021 года Светлана Колегаева на Audi на полном ходу вылетела с проезжей части на тротуар, где были люди, сбила столб и врезалась в дерево. Лишь чудом никто из прохожих не пострадал.
- Прибывшие на место ДТП правоохранители заметили у судьи признаки алкогольного опьянения, однако от проверки на "драгере" Колегаева отказалась.
- Материалы дела передали в суд только в сентябре, потому что судья игнорировала все письменные обращения. Причины всегда были одинаковые – отпуск или больничные.