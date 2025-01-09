В Сухопутных войсках подсчитали, сколько украинцев находится в розыске ТЦК

В Украине уже полмиллиона мужчин поданы в розыск от ТЦК. Военкоматы не будут заниматься поиском граждан, эта работа возложена на Национальную полицию.

Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на слова офицера Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск Натальи Киндратив в эфире Радио Киев. Она отметила, что такое количество мужчин в розыске накопилось с 2022 года.

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ТЦК подали в розыск 500 000 украинцев

Как отметила Наталья Киндратив, Национальная полиция Украины не имеет таких ресурсов, чтобы доставить в территориальные центры комплектования полмиллиона граждан, хотя к работе привлекаются различные подразделения полиции. К тому же розыск затрудняет то, что эти люди "не выходят из дома и не появляются на улице".

Также, по словам офицера, ТЦК и СП не выбирают, кого мобилизовать, а кого нет. Эти границы очерчены законом. Поэтому человека, независимо от его доходов, места работы или статуса могут просить предъявить документы, или прибыть на военно-врачебную комиссию.

Группы оповещения, которые работают, не идут к кому-то конкретному домой, они не разыскивают. Они видят лиц мужского пола, как написано в постановлении, в возрасте от 18 до 60 лет, и обязаны проверить документ,

– рассказала Наталья Киндратив.

Как ТЦК и СП должны подать человека в розыск

Как рассказала адвокат Тамила Алексик, чтобы объявить человека в розыск, в отношении его должно быть открыто уголовное производство в связи с уклонением лица от мобилизации. Это законное основание для полиции, чтобы разыскивать гражданина. Также этому человеку должны вручить уведомление о подозрении. Тогда процедура розыска будет правильной.

Стоит отметить, что попасть в розыск также могут мужчины, которые не получали повесток. Адвокат отметила, что это происходит из-за определенных манипуляций со стороны ТЦК.