Из-за российских атак на Сумщине ранены люди, есть тенденция к увеличению авиаударов, – ОВА

В Сумской области, в частности на границе, обострилась ситуация из-за российских атак. С начала суток на область было сброшено 52 КАБа.

В результате российских атак есть раненые. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Сумской ОВА Владимир Артюх, передает 24 Канал.

Смотрите также В небе над Сумской областью уничтожили российскую баллистическую ракету, 2 БпЛА и вертолет

Какая ситуация на Сумщине

Артюх рассказал, что ситуация на Сумщине ухудшилась. Прежде всего в приграничных населенных пунктах.

Только за эти сутки было применено (российскими войсками – 24 Канал) 52 КАБа – практически по всем четырем пограничным районам. Больше всего пострадал Сумской район – 22 населенных пункта, которые все сутки и утром сегодня (подвергался атакам - 24 Канал). Сегодня мы уже имеем раненых,

– рассказал председатель ОВА.

Он также добавил, что из-за российских атак в селе Стецковка Сумского района КАБами были уничтожены 10 частных домов, здания школы и завод.



"Есть тенденция к нарастанию интенсивности применения мощного авиационного оружия со стороны врага", – отметил Артюх.

К слову, на Сумщине также проведут обязательную эвакуацию 5 общин. Артюх рассказал, что из-за обстрелов людей уже эвакуировали из 23 населенных пунктов в приграничной зоне.