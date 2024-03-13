Под завалами в Сумах могут быть три человека: среди них мужчина, который вернулся из Германии
Россияне в ночь на 13 марта атаковали Сумы "Шахедами". Поисково-спасательная операция продолжается. Известно, что под завалами могут быть три человека.
Об этом в эфире телемарафона сообщила корреспондентка, которая находится на месте попадания. Она общалась с жителями дома, в который попали россияне. Они высказали предположение, кто может находиться под завалами.
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Поисково-спасательная операция продолжается
Как отметила корреспондент, к сожалению, есть погибшие, о чем и сообщали в Сумской ОВА. Правда, пока не уточняли информацию ни об их количестве, ни о том, кого именно убили "Шахедом" россияне.
Известно, что под завалами могут находиться три человека. Соседи подозревают, что под завалами может быть человек, который на протяжении двух лет жил в Германии. И он буквально накануне вернулся в Сумы.
Также под завалами может быть еще один мужчина из другой квартиры. По имеющейся информации, его жену чрезвычайникам удалось спасти и достать из-под завалов. К нему же, по состоянию на 09:00, еще не добрались.
Спасатели продолжают разбирать завалы. Также под домом в Сумах развернули "Пункт несокрушимости". На месте выполняют работу все службы и оказывают необходимую помощь жителям дома, в который попали "Шахеды".
Россияне разрушили 15 квартир
Пол 8 утра в Сумской ОВА рассказали о ситуации в регионе. Отметили, что в результате попадания "Шахеда" в жилой пятиэтажный дом, предварительно, повреждены 30 квартир. Из них – 15 разрушены.
Тогда же писали, что из-под завалов спасли 10 человек, из которых 8 получили травмы различной степени тяжести. В ОВА отметили, что есть погибшие, но информация об этом еще уточняется.
Россияне атаковали Мирноград в Донецкой области
- Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин утром 13 марта рассказал о последствиях ночной атаки по области. По его словам, враг обстрелял Мирноград, в результате чего погибли 2 человека и еще 5 – получили ранения.
- Как отметил глава ОВА, из-под завалов спасателям удалось вытащить 13-летнюю девочку. Она, на удивление, не получила физических травм.
- Вадим Филашкин уточнил, что на город российские военные сбросили авиабомбу "Гром-Е1" около 23:00 12 марта. Оккупанты попали в 5-этажку. В результате атаки повреждения получили 4 дома.
- Известно, что раненые получают медицинскую помощь. По имеющейся информации, в тяжелом состоянии один человек, а в состоянии средней тяжести – трое.