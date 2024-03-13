Под завалами в Сумах могут быть три человека: среди них мужчина, который вернулся из Германии

Россияне в ночь на 13 марта атаковали Сумы "Шахедами". Поисково-спасательная операция продолжается. Известно, что под завалами могут быть три человека.

Об этом в эфире телемарафона сообщила корреспондентка, которая находится на месте попадания. Она общалась с жителями дома, в который попали россияне. Они высказали предположение, кто может находиться под завалами.

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Поисково-спасательная операция продолжается

Как отметила корреспондент, к сожалению, есть погибшие, о чем и сообщали в Сумской ОВА. Правда, пока не уточняли информацию ни об их количестве, ни о том, кого именно убили "Шахедом" россияне.

Известно, что под завалами могут находиться три человека. Соседи подозревают, что под завалами может быть человек, который на протяжении двух лет жил в Германии. И он буквально накануне вернулся в Сумы.

Также под завалами может быть еще один мужчина из другой квартиры. По имеющейся информации, его жену чрезвычайникам удалось спасти и достать из-под завалов. К нему же, по состоянию на 09:00, еще не добрались.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Также под домом в Сумах развернули "Пункт несокрушимости". На месте выполняют работу все службы и оказывают необходимую помощь жителям дома, в который попали "Шахеды".

Россияне разрушили 15 квартир

Пол 8 утра в Сумской ОВА рассказали о ситуации в регионе. Отметили, что в результате попадания "Шахеда" в жилой пятиэтажный дом, предварительно, повреждены 30 квартир. Из них – 15 разрушены.

Тогда же писали, что из-под завалов спасли 10 человек, из которых 8 получили травмы различной степени тяжести. В ОВА отметили, что есть погибшие, но информация об этом еще уточняется.

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