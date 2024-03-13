Про це в ефірі телемарафону повідомила кореспондентка, котра перебуває на місці влучання. Вона спілкувалася з мешканцями будинку, в який влучили росіяни. Вони висловили припущення, хто може перебувати під завалами.

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Пошуково-рятувальна операція триває

Як зауважила кореспондентка, на жаль, є загиблі, про що і повідомляли у Сумській ОВА. Правда, наразі не уточнювали інформацію ані про їхню кількість, ані про те, кого саме вбили "Шахедом" росіяни.

Відомо, що під завалами можуть перебувати троє людей. Сусіди підозрюють, що під завалами може бути чоловік, котрий упродовж двох років мешкав у Німеччині. І він буквально напередодні повернувся до Сум.

Також під завалами може бути ще один чоловік з іншої квартири. За наявною інформацією, його дружину надзвичайникам вдалося врятувати та дістати з-під завалів. До нього ж, станом на 09:00, ще не дісталися.

Рятувальники продовжують розбирати завали. Також під будинком у Сумах розгорнули "Пункт незламності". На місці виконують роботу всі служби та надають необхідну допомогу мешканцям будинку, в який влучили "Шахеди".

Росіяни зруйнували 15 квартир

Пів на 8 ранку у Сумській ОВА розповіли про ситуацію в регіоні. Зазначили, що внаслідок влучання "Шахеда" у житловий п'ятиповерховий будинок, попередньо, пошкоджені 30 квартир. З них – 15 зруйновані.

Тоді ж писали, що з-під завалів врятували 10 людей, з яких 8 зазнали травм різного ступеня тяжкості. В ОВА зазначили, що є загиблі, але інформація про це ще уточнюється.

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