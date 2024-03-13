Сумы атаковали "Шахеды": есть попадание в жилой дом
13 марта 2024, 03:49Читати новину українською
Источник:Сумская ОВА
Сумы подверглись атаке ударных беспилотников типа "Шахед" в ночь на 13 марта. Известно о прилете в результате атаки.
Как сообщили в Сумской ОГА, попадание произошло в многоквартирный жилой дом. Туда выехали экстренные службы.
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Что известно о последствиях
В Сумской ОГА, сообщили, что информацию о последствиях уточняют. Только известно, что на месте работают аварийно-спасательные службы.
В то же время местные власти призвали жителей быть внимательными и осторожными. Во время сигнала воздушной тревоги следует всегда спускаться в укрытие.