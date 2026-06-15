В ОВА рассказали о последствиях обстрела. 24 Канал сообщает, какая информация имеется на данный момент.

Хронология атаки Тревога в Киеве и ряде областей – Россия массированно атакует с воздуха БпЛА и ракетами

Что известно об обстреле Сум 15 июня и его последствиях?

Во время массированной атаки 15 июня ночью враг применил очень много средств воздушного нападения – крылатые ракеты, баллистику, ударные БпЛА. Под удар дронов попал и город Сумы.

По информации областной военной администрации, произошло попадание двух беспилотников по гражданской инфраструктуре.

Один – в многоэтажку в Ковпаковском районе, в балкон квартиры. Предварительно, пострадали 3 человека, среди них ребенок.

в Ковпаковском районе, в балкон квартиры. Предварительно, пострадали 3 человека, среди них ребенок. Другой – в центральную часть областного центра. Повреждено нежилое здание, пострадавших нет.

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Где еще раздавались взрывы этой ночью?

Киев подвергся массированному обстрелу – известно о попаданиях в жилые дома, более двух десятков пострадавших и о крупном пожаре на крыше Успенского собора Киево-Печерской лавры.

Харьков также пострадал. Удары дронами и ракетами привели к разрушениям, также в результате повторной атаки российской армии погибли 5 спасателей ГСЧС.

Серия взрывов в Днепре также привела к последствиям. Возник пожар, повреждены предприятие и здание колледжа, пострадал как минимум один человек.