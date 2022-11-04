Устрашение не сработает: Сунак и Моравецкий договорились дать отпор Путину

Риши Сунак позвонил своему польскому коллеге и обсудил, как страны могут "укрепить" безопасность восточного фланга НАТО. Сунак подчеркнул, что Великобритания "внимательно следит за развитием событий".

Премьеры стран заявили, что "устрашение Путина не сработает". Следовательно, чиновники договорились дать отпор российскому диктатору.

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Великобритания следит за Беларусью

Обсуждая ситуацию в Белоруссии, премьер-министр сказал, что Великобритания внимательно следит за развитием событий. Сунак заявил, что Великобритания поддерживает Польшу перед лицом российской агрессии.

Отмечается, что в рамках сдерживания на восточном фланге Великобритания увеличила возможности своих войск и активизировала деятельность Объединенных экспедиционных сил в Балтийском регионе.

Угроза для Польши со стороны Белоруссии: что известно

Польша и страны Балтии обвинили Белоруссию и Россию в гибридной агрессии с использованием искусственно созданного миграционного кризиса.

Летом 2021 года на границах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей собрались тысячи мигрантов из стран Азии, Ближнего Востока и Африки. Все они пытались попасть в ЕС.

Строительство стены возле польско-белорусской границы было завершено в начале октября 2022 года.

Кроме того, Польша сводит барьер на границе с Калининградской областью России. Там планируют установить сразу три ряда колючей проволоки.

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