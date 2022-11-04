Устрашение не сработает: Сунак и Моравецкий договорились дать отпор Путину

4 ноября 2022 , 17:14
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Источник:

Sky News

Риши Сунак позвонил своему польскому коллеге и обсудил, как страны могут "укрепить" безопасность восточного фланга НАТО. Сунак подчеркнул, что Великобритания "внимательно следит за развитием событий".

Премьеры стран заявили, что "устрашение Путина не сработает". Следовательно, чиновники договорились дать отпор российскому диктатору.

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Великобритания следит за Беларусью

Обсуждая ситуацию в Белоруссии, премьер-министр сказал, что Великобритания внимательно следит за развитием событий. Сунак заявил, что Великобритания поддерживает Польшу перед лицом российской агрессии.

Отмечается, что в рамках сдерживания на восточном фланге Великобритания увеличила возможности своих войск и активизировала деятельность Объединенных экспедиционных сил в Балтийском регионе.

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Автор: Анна Романюк