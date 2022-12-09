Новые системы ПВО уже вот-вот будут в Украине: Сунак заверил Зеленского в помощи

Глава правительства Великобритании Риши Сунак беседовал с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора он констатировал, что Лондон будет продолжать помогать Киеву.

Россия регулярно атакует украинские города. Поэтому нашему государству нужно больше оружия, чтобы уничтожать оккупантов и их ракеты. Британский премьер заверил, что его государство передаст ВСУ системы противовоздушной обороны и другие установки.

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Великобритания солидарна с Украиной

В канцелярии британского правления отмечают, что лидеры Украины и Великобритании обсудили новую волну нападений на энергоинфраструктуру нашего государства и договорились о важных шагах.

Говоря о последних поставках летальной помощи из Великобритании, премьер-министр (Риши Сунак – 24 канал) сообщил, что в ближайшие недели прибудет еще больше зенитных пушек и ракет противовоздушной обороны малой дальности,

– написано в сообщении.

Кроме того, известно, что премьер-министр Британии оценил успехи Вооруженных сил Украины во время разговора и упомянул десятки ликвидированных российских ракет.

Во время последнего массированного ракетного удара украинская армия сбила 60 из 70 враждебных воздушных целей – это более 85 процентов.

В то же время, по словам Сунака, Великобритания думает об украинском народе, который продолжает защищать свою страну и будет это делать в течение всей холодной зимы. Также следует упомянуть, что Сунак, как и Зеленский, не верят в искренность России и призывы Кремля о "начале мирного диалога".

Что в Британии говорят о запасах российского оружия

Британские разведчики убеждены, что Россия могла исчерпать запасы дронов-камикадзе иранского производства. Другое их название – "шахиды". Однако вскоре враг получил новую партию беспилотников от Тегерана и теперь снова терроризирует ними украинские города.

Кроме того, стоит упомянуть также, что российские оккупанты используют ракеты, которые изготовили всего за несколько месяцев до массированных атак. Британские журналисты недавно опубликовали масштабное расследование, в котором говорится, что ракеты класса "воздух-земля" Х-101, которые захватчики выпускали по столице в октябре, были изготовлены летом.