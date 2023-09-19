У Суровикина новый "триумвират", – Романова предположила, чем он занимается
Экс-командующий воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин недавно был замечен в Алжире. Военный преступник занимается вытеснением ЧВК "Вагнера" из политики и бизнеса Африки.
У Суровикина есть шанс возвратиться в большую политику. Такое мнение 24 Каналу озвучила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.
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Новая "троица"
Ольга Романова отметила, что в Африке сейчас происходят интересные процессы. Чуть ли не ежедневно самолеты или вертолеты, принадлежащие вагнеровцам, терпят аварии. Также им не давали совершить посадку в аэропорту Сирии.
Продолжается зазват всего, что имеют боевики ЧВК "Вагнера", их изгнание, однако с предложением перейти на сторону минобороны России. Суровикин действует вместе с генералом Андреем Аверьяновым и заместителем министра обороны страны-агрессора Юнусом-Беком Евкуровым.
У Суровикина новая "троица" и новый "триумвират", тоже очень серьезный. Это "триумвират" из вытеснения "Вагнера" из политики, бизнеса Африки. У них это не плохо получается. Думаю, что у Суровикина уже появится шанс вернуться в большую политику,
– считает она.
Романова о цели Суровикина в Африке: смотрите видео
Сергей Суровикин: последние новости
- Ранее Сергей Суровикин командовал армией российских захватчиков в Украине. Его сняли с этого поста после неудачного мятежа предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России. Генерал поддерживал хорошие связи с мятежником, мог знать о мятеже вагнеровцев заранее и способствовать неудачной попытке переворота в России.
- СМИ страны-агрессора пишут, что Суровикин получил новую должность. Военный преступник мог стать председателем координационного комитета СНГ по противовоздушной обороне. По предварительной информации, все представители совета министров обороны СНГ поддержали его кандидатуру единодушно.
- Говорят, что Россия формирует новую ЧВК на базе вагнеровцев. По предварительным данным, управлять ею может как раз Сергей Суровикин как новый представитель минобороны.
- Недавно Суровикин был замечен в Алжире. Цель его визита неизвестна. Белорусские СМИ отмечают, что он может собирать остатки вагнеровцев под крылом минобороны.