У Суровикина новый "триумвират", – Романова предположила, чем он занимается

Экс-командующий воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин недавно был замечен в Алжире. Военный преступник занимается вытеснением ЧВК "Вагнера" из политики и бизнеса Африки.

У Суровикина есть шанс возвратиться в большую политику. Такое мнение 24 Каналу озвучила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

Читайте также Может собирать вагнеровцев: Суровикина заметили в Алжире

Новая "троица"

Ольга Романова отметила, что в Африке сейчас происходят интересные процессы. Чуть ли не ежедневно самолеты или вертолеты, принадлежащие вагнеровцам, терпят аварии. Также им не давали совершить посадку в аэропорту Сирии.

Продолжается зазват всего, что имеют боевики ЧВК "Вагнера", их изгнание, однако с предложением перейти на сторону минобороны России. Суровикин действует вместе с генералом Андреем Аверьяновым и заместителем министра обороны страны-агрессора Юнусом-Беком Евкуровым.

У Суровикина новая "троица" и новый "триумвират", тоже очень серьезный. Это "триумвират" из вытеснения "Вагнера" из политики, бизнеса Африки. У них это не плохо получается. Думаю, что у Суровикина уже появится шанс вернуться в большую политику,

– считает она.

Романова о цели Суровикина в Африке: смотрите видео

Сергей Суровикин: последние новости