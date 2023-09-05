Нет, нельзя, – у Путина запретили журналистам задавать вопросы о Суровикине

В течение нескольких месяцев ходят слухи о российском генерале Сергее Суровикине. Не исключено, что он находился под арестом. В то же время в Кремле это не желают никак комментировать.

После июньского мятежа Евгения Пригожина СМИ начали писать о возможном аресте Суровикина. На днях поступила информация, что его уже якобы выпустили из-под стражи. Однако прихвостни Владимира Путина делают вид, что ничего не происходит, – информирует 24 Канал со ссылкой на русские медиа.

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О Суровикине – ни слова

Собственно, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, можно ли ему хотя бы задать вопрос о пропавшем военачальнике.

Нет, нельзя,

– лаконично констатировал главный рупор Кремля.

Следует сказать, что также министр обороны России Сергей Шойгу решил оставить без ответа вопрос о генерале Суровикине.

Все вопросы?

– сказал министр обороны вражеского государства, а затем ушел.

В то же время, сетью ширится фотография, на которой генерал якобы уже на свободе после того, как его выпустили из-под стражи.



Генерал Суровикин якобы на свободе / Фото росСМИ

Что этому предшествовало

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин 23 июня 2023 года объявил о начале восстания против военного руководства России Однако оно не продлилось и сутки. И фактически на этом мятеже закончилась история "Вагнера".

Тогда Суровикин осудил действия бойцов Пригожина, призвав их прекратить бунт. Однако, по всей видимости, в Москве не поверили в искренность его слов, поэтому решили "наказать". Вражеские СМИ сообщали, что генерала, вероятно, ФСБ поместила в изолятор.

Как известно, Пригожин спустя два месяца после восстания "загадочно" разбился в самолете. Не исключено, что из Суровикина хотели сделать козла отпущения – то есть "самым главным виновником" в мятеже. К тому же, ему приписывали дружбу с Пригожиным.