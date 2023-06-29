Суровикин Шрёдингера: сеть взорвалась из-за судьбы "генерала Армагеддона" после мятежа

Бывшего командующего оккупационными войсками в Украине Сергея Суровикина, вероятно, отправили в следственный изолятор после неудачного мятежа вагнеровцев. Из-за этого социальные сети разразились мемами и шутками.

Сергея Суровикина с 2017 года связывают с предводителем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным. Однако важно, что он публично не поддержал бунт лидера террористов и его наемников против Кремля и даже записал обращение к вагнеровцам с призывом остановиться.

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Однако это не спасло его от репрессивной машины Кремля, которая уже начинает есть сама себя. Также неудивительно, что пользователи сети начали продуцировать мемы промышленными масштабами из-за этого "курьеза", – информирует 24 Канал.

"Бунт совершил Пригожин, а сядет –Суровикин"

Отметим, что пока не было официальной информации о том, что экс-командующего российской армией в войне против Украины отправили в следственный изолятор, хотя и об этом пишут международные СМИ со ссылкой на собственные авторитетные источники.

В то же время люди в твиттере смеются, что, мол, хотел совершить переворот Пригожин, но почему-то козлом отпущения сделали Суровикина.

В изоляторе и не в нем "одновременно"

Руководил оккупантами в Украине Суровикин с октября 2022 по январь 2023-го. Затем его назначили на должность командующего Военно-космическими силами России.

Один из пользователей, вспомнив об эксперименте австрийского физика Эрвина Шрёдингера, написал: "Суровикин Шрёдингера". Для того чтобы понять, что он имел в виду, следует знать об эксперименте под названием "Кот Шрёдингера".

Собственно, Шредингер поместил воображаемого кота в коробку и якобы обустроил все так, что в течение часа с вероятностью в 50% может распасться ядро, которое приведет к гибели этого "кота".

Следовательно, вероятность того, что кот жив или мертв равна 50%. Согласно квантовой механике, каждая элементарная частица одновременно может находиться в нескольких состояниях. Поэтому и кот Шрёдингера в этом эксперименте может быть жив и мертв одновременно, пока кто-то не откроет коробку и не проверит это.

Проще говоря, этот пользователь, очевидно, хотел сказать в шутку, что сейчас Суровикин в следственном изоляторе и за его пределами – "одновременно". Будем знать стопроцентно, где он на самом деле, только тогда, когда появится официальная информация об этом от Кремля.

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"В камере тюрьмы Лефортово"

Существует информация, что Суровикин сейчас в Лефортово – это следственный изолятор в Москве, который подчинен министерству юстиции России и расположен в районе Лефортово. Об этом тоже были мемы.

Кратко о мятеже Пригожина

Вожак ЧВК "Вагнера" начал восстание вечером 23 июня, однако оно не продержалось и суток. Пригожин решил развернуть отряды своих наемников и подписать соглашение с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Согласно этому документу, часть вагнеровцев должна переместиться на территорию Беларуси. Кстати говоря, расследователи показали первые полевые лагеря наемников ЧВК в этой стране.

В то же время, кажется, что сам Пригожин не понесет наказание за этот мятеж. Федеральная служба безопасности сначала открыла на него дело, однако потом почему-то ее закрыла.

У Суровикина немало прозвищ. В частности, его называют: "Сирийский мясник" и "Генерал Армагеддон".