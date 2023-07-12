Суровикина могли отстранить после мятежа Пригожина, – разведка Британии привела доказательства

Генерала Сергея Суровикина могли отстранить после мятежа Евгения Пригожина. В британской разведке привели доказательства такой гипотезы.

Главнокомандующий воздушно-космическими силами России Суровикин не появлялся на публике от мятежа Пригожина. Его "товарищ" Валерий Герасимов впервые напомнил о себе в информпространстве только через несколько недель после неудачной попытки переворота – 10 июля 2023 года.

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Новые доказательства отстранения Суровикина

Начальник российского генштаба Герасимов впервые выступил на публике 10 июля. Этим он развеял слухи, которые распространялись в сети, якобы отстраненной от должности после мятежа. Однако своим появлением он также подтвердил мнения по поводу вероятного отстранения Суровикина.

В ходе видеоконференции Герасимова информировал начальник штаба воздушно-космических сил генерал-полковник Виктор Афзалов. Хотя традиционно с начальником генштаба в информпространстве появлялся только Суровикин. Афзалов занимает должность не менее 4 лет, однако это, вероятно, первое публичное появление вместе с Герасимовым.

В разведке добавили, что Афзалов – заместитель Суровикина. То, что он начал появляться на публике, вместе с фактом неизвестного местонахождение своего начальника, является дополнительным доказательством отстранения Суровикина от должности.

Что известно об "исчезновении" Суровикина