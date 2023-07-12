Суровикина могли отстранить после мятежа Пригожина, – разведка Британии привела доказательства
Источник:Министерство обороны Великобритании
Генерала Сергея Суровикина могли отстранить после мятежа Евгения Пригожина. В британской разведке привели доказательства такой гипотезы.
Главнокомандующий воздушно-космическими силами России Суровикин не появлялся на публике от мятежа Пригожина. Его "товарищ" Валерий Герасимов впервые напомнил о себе в информпространстве только через несколько недель после неудачной попытки переворота – 10 июля 2023 года.
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Новые доказательства отстранения Суровикина
Начальник российского генштаба Герасимов впервые выступил на публике 10 июля. Этим он развеял слухи, которые распространялись в сети, якобы отстраненной от должности после мятежа. Однако своим появлением он также подтвердил мнения по поводу вероятного отстранения Суровикина.
В ходе видеоконференции Герасимова информировал начальник штаба воздушно-космических сил генерал-полковник Виктор Афзалов. Хотя традиционно с начальником генштаба в информпространстве появлялся только Суровикин. Афзалов занимает должность не менее 4 лет, однако это, вероятно, первое публичное появление вместе с Герасимовым.
В разведке добавили, что Афзалов – заместитель Суровикина. То, что он начал появляться на публике, вместе с фактом неизвестного местонахождение своего начальника, является дополнительным доказательством отстранения Суровикина от должности.
Что известно об "исчезновении" Суровикина
- После мятежа Пригожина, который длился около 36 часов, Суровикин исчез из виду. Издание The New York Times заявляло, что генерал знал о "восстании" вагнеровцев заранее, поэтому российские власти проверяют его причастность.
- В сети ходили слухи, что Суровикина якобы могли задержать. Однако его дочь в соцсетях опровергла слухи, но никаких доказательств не привела.
- Более того, у Путина вообще отказываются что-либо комментировать в отношении Суровикина. Избегают в Кремле и вопросы, доверяет ли российский диктатор генералу.
- О задержании Суровикина сообщали также в газете Financial Times. Информацию об этом подтверждало сразу 3 источника.
- В ГУР МО заявили, что российские спецслужбы серьезно взялись за Суровикина. По некоторой информации, российский генерал был VIP-членом ПИК "Вагнера".