"Отличился неоднозначными решениями в Сирии": военный эксперт о новом назначении Путина

В Министерстве обороны России произошел ряд кадровых смен. Так, российский президент Владимир Путин официально назначил командующим оккупационными войсками в Украине Сергея Суровикина.

Российский генерал "отличился" неоднозначными решениями во время войны в Сирии. Об этом 24 канала рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

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Назначение Суровикина усугубляет положение России

Да, возникают вопросы, как Суровикин, после провалов в Сирии, будет принимать решения в Украине. Ведь война на территории нашего государства более масштабная и жестокая.

Все эти изменения у руководства с одного на другого на самом деле ничего не дают,

– заметил генерал-майор запаса СБУ.

По его мнению, они наоборот усугубляют ситуацию, поскольку российский президент не дает возможности своим муртадам сделать хоть какие-то выводы из поражений на поле боя. Зато меняет их чуть ли не каждую неделю.

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Суровикин – "сирийский мясник"

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что Суровикина называют "мясником" еще со времен активных боевых действий в Сирии. Именно он предложил использовать "ковровую бомбардировку", чтобы разрушить город Алеппо, который российские оккупанты не могли взять. Кроме того, он ответственен за массовые бомбардировки в Грузии.

По мнению Жданова, Путин, вероятнее всего, избрал наиболее преданного генерала. К нему не будут применяться репрессии. И он может "зачистить" Генштаб.

Путин избрал наиболее преданного. Суровикин вроде бы должен быть, как оружие мести, как когда-то ожидал Гитлер. Он попытается выровнять ситуацию на линии фронта. Но у них нет, чем ее выравнивать,

– отметил Жданов.

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