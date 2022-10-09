"Отличился неоднозначными решениями в Сирии": военный эксперт о новом назначении Путина
В Министерстве обороны России произошел ряд кадровых смен. Так, российский президент Владимир Путин официально назначил командующим оккупационными войсками в Украине Сергея Суровикина.
Российский генерал "отличился" неоднозначными решениями во время войны в Сирии. Об этом 24 канала рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.
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Назначение Суровикина усугубляет положение России
Да, возникают вопросы, как Суровикин, после провалов в Сирии, будет принимать решения в Украине. Ведь война на территории нашего государства более масштабная и жестокая.
Все эти изменения у руководства с одного на другого на самом деле ничего не дают,
– заметил генерал-майор запаса СБУ.
По его мнению, они наоборот усугубляют ситуацию, поскольку российский президент не дает возможности своим муртадам сделать хоть какие-то выводы из поражений на поле боя. Зато меняет их чуть ли не каждую неделю.
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Суровикин – "сирийский мясник"
Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что Суровикина называют "мясником" еще со времен активных боевых действий в Сирии. Именно он предложил использовать "ковровую бомбардировку", чтобы разрушить город Алеппо, который российские оккупанты не могли взять. Кроме того, он ответственен за массовые бомбардировки в Грузии.
По мнению Жданова, Путин, вероятнее всего, избрал наиболее преданного генерала. К нему не будут применяться репрессии. И он может "зачистить" Генштаб.
Путин избрал наиболее преданного. Суровикин вроде бы должен быть, как оружие мести, как когда-то ожидал Гитлер. Он попытается выровнять ситуацию на линии фронта. Но у них нет, чем ее выравнивать,
– отметил Жданов.
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Кадровые изменения в армии захватчиков: последние новости
- В августе разведка Минобороны Британии информировала, что Владимир Путин и Сергей Шойгу из-за провалов на фронте уволили по меньшей мере 6 генералов . Кроме того, еще минимум 10 российских генералов в Украине ликвидировали .
- Владимир Путин 28 сентября подписал указ на увольнение командующего Западным военным округом Александра Журавлева . Да, в должности его заменил генерал-лейтенант Роман Бердников. Известно, что он возглавлял группу русских войск в Сирии.
- Кадровые изменения произошли и в Восточном военном округе . На должность командующего округом российский президент назначил генерал-лейтенант Рустама Мурадова. Ранее он воевал в Чечне и руководил русским военным контингентом в Карабахе.