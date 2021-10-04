Существует 2 препятствия, – Разумков объяснил, почему пока не может подписать закон об олигархах

В Верховной Раде пока существует 2 препятствия для подписания законопроекта об олигархах. Одно из них можно преодолеть в ближайшее время.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков. В частности, на заседании можно рассмотреть проекты постановлений об отмене решения о принятии документа во втором чтении и в целом.

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Вторым препятствием Разумков назвал то, что он ждет именно ту версию законопроекта от профильного комитета, которую приняли на заседании Верховной Рады.

Как только корректная версия будет получена, закон будет подписан и направлен президенту,

– отметил спикер парламента.

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект о деолигархизации. Его создание инициировал Владимир Зеленский.

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Разумков и законопроект об олигархах: что известно

Дмитрий Разумков в начале сентября направил законопроект об олигархах Венецианской комиссии. Все для того, чтобы документ оценили и проверили. В частности, на нарушение Конституции Украины.

Такие действия спикера парламента вызвали негативную реакцию нардепов фракции "Слуга народа". С тех пор начали публично говорить о "разрыве" Разумкова с фракцией.

Впоследствии Давид Арахамия и Разумков поссорились в прямом эфире. Глава фракции "Слуга народа" напомнил, что "спикер – это должность, на которую делегируют, а не выбирают".

Разумков заявил, что во время голосования за законопроект об олигархах возникла юридическая коллизия. По его мнению, исправить ситуацию может вето президента.

Уже в конце сентября Давид Арахамия поручил выдать подписные листы для снятия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Разумков в очередной раз назвал голосование за закон об олигархах непрофессиональной работой.

Полный текст публикации Дмитрия Разумкова в телеграме:

Сегодня существует 2 препятствия для подписания законопроекта об олигархах.

Первая может быть преодолена уже завтра: на заседании мы можем рассмотреть проекты постановлений об отмене решения о принятии во втором чтении и в целом проекта закона.

А по второй – я жду именно ту версию законопроекта от профильного комитета, которая была принята на заседании Верховной Рады Украины. Как только корректная версия будет получена, закон будет подписан и направлен Президенту!