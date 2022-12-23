Не всегда призыв на службу: какие виды повесток существуют

Из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия, в нашем государстве продолжается всеобщая мобилизация. Однако важно помнить, что существуют разные виды повесток, которые не всегда свидетельствуют, что человека призывают на службу.

Очевидно, что мобилизация в Украине сейчас происходит значительно медленнее, чем было в начале военных действий, однако все равно повестки продолжают вручать гражданам. В этом материале 24 Канал собрал всю главную информацию от экспертов о том, какие виды повесток существуют.

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Первый вид: повестка для уточнения данных

Прежде всего, следует сказать, что иногда повестки вручают, чтобы не призвать на службу, а обновить данные о военнообязанном. В частности, информацию о его:

семейное положение;

наличие или отсутствие детей;

состояние здоровья;

или, например, место работы.

Второй вид: повестка-призыв на срочную военную службу

Повестки для уточнения данных также вручают для того, чтобы убедиться в основаниях, имеющихся у военнообязанного для отсрочки от призыва. Собственно, это может быть обновление информации о заболеваниях, которые делают невозможным прохождение срочной службы.

В таких документах должен быть указан срок, в который призывнику нужно явиться на участок. В то же время, там должно быть прописано, что при себе должен иметь призывник:

паспорт, военный билет (временное удостоверение – здесь и далее 24 Канал) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников);

учетно-послужную карточку;

мобилизационное распоряжение (при наличии).

Третий вид: повестка для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК)

Как ни странно, человек, получивший такую повестку, должен пройти медицинскую комиссию. Следует также сказать, что к таким документам прилагается карта исследования и медицинского осмотра военнообязанного. В ней указывается информация о пригодности или непригодности призывника к службе.

Четвертый вид: мобилизационное распоряжение

Мобилизационное распоряжение вручается военнообязанным, которые прошли медицинскую комиссию и признаны годными к военной службе. Собственно, после объявления мобилизации в основном вручают мобилизационное распоряжение. В таких документах пишет, что военнообязанный должен явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.

Напоследок еще напомним, что существует немало фейков относительно того, кто и когда может вручать повестки или мобилизационные предписания. Следует знать свои права и обязанности и всегда проверять информацию.



Опровержение фейков по поводу вручению повесток / Картинка 24 Канала