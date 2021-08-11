Суть России – имперское государство, – Мусиенко о том, почему Кремль поглощает Донбасс
Источник:24 канал
Российские наемники поглощают оккупированные украинские территории и активизируют свои атаки. В то же время Кремль пытается доказать, что якобы заботится о русскоязычном населении.
Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала. В частности, Россия хочет показать жителям оккупированных территорий, что Украина о них якобы забыла.
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Россия внедряет ненужные вещи
По словам Мусиенко, положительные отзывы о жизни на оккупированных территориях звучат только от тех людей, которые пытаются распространять пропаганду, работают в так называемой бюджетной сфере или вовлечены в "серые" схемы России.
Как он отметил, в Кремле не хватает денег на то, чтобы обеспечить там новые рабочие места и восстановить инфраструктуру, поэтому он начинает проводить массовую паспортизацию, вводить страховые полисы или новые сим-карты, которые на самом деле ничего не меняют в жизни людей.
Суть России, которую они себе выбрали – имперское государство. Оно должно иметь хоть какие-то атрибуты и демонстрировать, что якобы пытается заботиться о русскоязычном населении, проявлять какие-то инициативы,
– подчеркнул он.
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Украина заботится о жителях ОРДЛО
Мусиенко заявил, что несмотря на разные разговоры, Украина не отказалась от выплат пенсий жителям оккупированных территорий, а также расширила сферу услуг, которые можно получить на КПВВ.
Однако Россия блокирует открытие таких пунктов и перемещение граждан.
Мусиенко рассказал о поведении российских боевиков на Донбассе: смотрите видео
Ситуация на Донбассе: последние новости
- Российско-оккупационные войска 11 августа открыли огонь в сторону поселка Новоселовка-2 в Донецкой области. В результате обстрела погиб местный житель.
- По данным украинской разведки, вооруженные силы России продолжают тренировки подконтрольных себе боевиков на Донбассе. В частности, пророссийские наемники отрабатывали танковое наступление и стрельбу из минометов.
- Людмила Денисова рассказала, что оккупационные администрации на Донбассе проводят милитаризацию детей. Также они пропагандируют негативное отношение к Украине.