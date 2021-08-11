Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу. Зокрема, Росія хоче показати мешканцям окупованих територій, що Україна про них начебто забула.

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За словами Мусієнка, схвальні відгуки про життя на окупованих територіях лунають тільки від тих осіб, які намагаються поширювати пропаганду, працюють в так званій бюджетній сфері чи залучені до "сірих" схем Росії.

Як він зауважив, у Кремлі не вистачає грошей на те, щоб забезпечити там нові робочі місця та відновити інфраструктуру, тому він починає проводити масову паспортизацію, запроваджувати страхові поліси чи нові сім-карти, які насправді нічого не змінюють у житті людей.

Суть Росії, яку вони собі обрали – імперська держава. Вона повинна мати хоч якісь атрибути й демонструвати, що начебто намагається дбати про російськомовне населення, проявляти якісь ініціативи,

– наголосив він.

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Мусієнко заявив, що попри різні розмови, Україна не відмовилася від виплат пенсій мешканцям окупованих територій, а також розширила сферу послуг, які можна отримати на КПВВ.

Однак Росія блокує відкриття таких пунктів та переміщення громадян.

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