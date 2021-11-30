Сложная сутки на Донбассе: оккупанты ранили 2 бойцов и мирного жителя
Источник:фейсбук штаба ООС
В течение 29 ноября российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное оружие. В результате вражеских атак ранения получили 2 украинских защитников и один мирный житель.
В Объединенных силах отмечают, что вооруженные формирования России продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.
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Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции
В течение суток 29 ноября войска оккупанта 8 раз открывали огонь по украинским позициям:
- возле Светлодарска и Старогнатовки – из автоматических станковых гранатометов;
- неподалеку Новоалександровки – из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- в сторону Станицы Луганской – из артиллерии калибра 122 миллиметра;
- в направлении Старого Айдара – из минометов калибра 120 миллиметров;
- вблизи Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Есть раненые воины и гражданский
Окрестности станицы Луганской попали под обстрел боевиков. В результате ранения получил мирный житель.
Кроме того, в результате враждебных действий пострадали и 2 военных Объединенных сил. Воины находятся в больнице, состояние их здоровья – удовлетворительное.
Напомним, ранее стало известно об одном украинском бойце, раненном оккупантами 29 ноября.
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.Важно! Российские наемники обстреляли в поселке Станица Луганская район узловой железнодорожной станции "Кондрашевская Новая". Из-за этого без света частично остались и Станица Луганская и село Малиновое.