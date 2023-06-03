Офицер ВСУ рассказал о боестолкновении с новым российским подразделением "Шторм Z"

Инициатива на Сватовско-Купянском направлении полностью на стороне Сил обороны Украины. При этом последние 2,5 недели противник штурмовал позиции новыми боевыми группами – подразделением "Шторм Z".

Об этом 24 Каналу заявил офицер ВСУ, командир роты ударных беспилотников 92 механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко. Он отметил, что это российские военные, которые на территории страны-агрессора были лишены свободы.

К теме Россияне несколько преувеличивают: в ВСУ оценили боеспособность рот "Шторм Z"

"Им предлагают 200 тысяч рублей в месяц плюс полгода контракт. И если они остаются живы, то, соответственно, амнистия по тем статьям – полное помилование", – рассказал Федоренко.

Однако такие подразделения враг бросает в бой так же, как бросал ЧВК "Вагнера".

Преимущественно штурмуют живой силой, предварительно работает артиллерия. И как следствие – противник несет значительные потери в живой силе, а также в технике. Инициатива полностью на нашей стороне,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Где активизировались россияне: смотрите видео

Казнь за невыполнение боевой задачи

На приоритетном для себя направлении оккупанты всегда применяют комбинированную живую силу и комбинированные войска. Речь, в частности, и о подразделениях "Шторм Z", и о ЧВК "Вагнера", а также о мобилизованных и десантниках. Противник накапливает всех, кем может штурмовать.

"Что касается уровня мотивации – он на невысоком уровне, но в России мощно действует система принуждения. То есть их казнят, если они не выполняют боевые задания или уклоняются от совершения ударно-штурмовых действий", – рассказал командир роты.

Кроме того, в отдельных подразделениях россиян есть профессионально подготовлены военные. Однако и их украинские Силы обороны бьют достаточно эффективно.

Какая ситуация на фронте