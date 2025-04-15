Сверхсложная операция: в Третьей штурмовой раскрыли детали освобождения села Надежда на Луганщине

Подразделения Третьей штурмовой при участии пехоты 1-го штурмового и 2-го механизированного батальонов провели контрнаступление, которое длилось 30 часов. Украинские военнослужащие освободили населенный пункт Надежда в Луганской области.

Спикер Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин рассказал 24 Каналу, какой была подготовка к контрнаступательной операции. Также россияне пытались отбить населенный пункт Надежда, однако подразделения Третьей штурмовой бригады остановили продвижение врага и нанесли ему значительные потери.

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Прежде всего это работа пехоты

"Это была сверхсложная операция. Основным вызовом была беспилотная составляющая врага. Она достаточно сильно развита", – объяснил Бородин.

В то же время результативность российских механизированных штурмов, по его мнению, крайне низкая, если сравнивать с украинскими.

Нам достаточно сложно штурмовать, потому что поражение сбросами и FPV-дронами очень изменило эту войну,

– отметил представитель Третьей отдельной штурмовой бригады.

Подготовка такого уровня сложности штурмовой операции очень длительная. Это разведка, доразведка, в целом планирование максимально детальное. Поэтому период подготовки, по его словам, возрастает.

Конечно, можно всегда сделать быстрее, но это вопрос сохранения личного состава,

– подчеркнул Александр Бородин.

Также в планировании таких операций важна максимальная синхронизация всех подразделений при подготовке и выполнении задачи. Он сравнил их слаженность с оркестром, который работает по секундам, и именно в этом сложность таких операций.

Прежде всего это работа нашей пехоты, но еще и планирование штабов, где продумывают каждую мелочь. Потому что сейчас штурмовики – это те люди, которые первые встречают врага и их нужно максимально беречь,

– подчеркнул представитель Третьей отдельной штурмовой бригады.

Он добавил, что этим обусловлен длительный период подготовки к таким операциям и принятия решений по ней, когда учитываются все "за" и "против".

Напомним, что военный эксперт Роман Свитан отметил, что украинские силы удерживают под контролем часть Луганской области от населенных пунктов Надежда до Белогоровки. ВСУ имеют там, по его словам, "хорошие позиции", в частности в районе Надежды. Если наше войско будет держать ее под контролем, это не позволит врагу развить наступательные операции севернее Надежды – в сторону Боровой.