Речник Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін розповів 24 Каналу, якою була підготовка до контрнаступальної операції. Також росіяни намагалися відбити населений пункт Надія, однак підрозділи Третьої штурмової бригади зупинили просування ворога та завдали йому значних втрат.

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Насамперед це робота піхоти

"Це була надскладна операція. Основним викликом була безпілотна складова ворога. Вона досить сильно розвинена", – пояснив Бородін.

Водночас результативність російських механізованих штурмів, на його думку, вкрай низька, якщо порівнювати з українськими.

Нам досить складно штурмувати, тому що ураження скидами та FPV-дронами дуже змінила цю війну,

– наголосив речник Третьої окремої штурмової бригади.

Підготовка такого рівня складності штурмової операції дуже тривала. Це розвідка, дорозвідка, в цілому планування максимально детальне. Тому період підготування, за його словами, зростає.

Звичайно, можна завжди зробити швидше, але це питання збереження особового складу,

– підкреслив Олександр Бородін.

Також у плануванні таких операцій важлива максимальна синхронізація всіх підрозділів під час підготовки та виконання завдання. Він порівняв їхню злагодженість з оркестром, який працює по секундах, і саме у цьому складність таких операцій.

Насамперед це робота нашої піхоти, але ще й планування штабів, де продумують кожну дрібницю. Тому що наразі штурмовики – це ті люди, які перші зустрічають ворога і їх потрібно максимально берегти,

– підкреслив речник Третьої окремої штурмової бригади.

Він додав, що цим зумовлений тривалий період підготовки до таких операцій та ухвалення рішень щодо неї, коли враховуються всі "за" та "проти".

Нагадаємо, що військовий експерт Роман Світан зазначив, що українські сили утримують під контролем частину Луганської області від населених пунктів Надія до Білогорівки. ЗСУ мають там, за його словами, "хороші позиції", зокрема в районі Надії. Якщо наше військо триматиме її під контролем, це не дозволить ворогу розвинути наступальні операції північніше Надії – у бік Борової.