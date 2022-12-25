Свет в Киеве на Рождество будет у всех: гендиректор Yasno объяснил, что он имел в виду

В Yasno пообещали, что киевляне 25 декабря проведут со светом. Однако дефицит электроэнергии в системе все равно сохраняется.

Об этом 24 каналу рассказал генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко. Раньше Коваленко сделал заявление о том, что Рождество киевляне могут провести со светом.

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Энергетикам удалось заживить 3 района Киева

Коваленко объяснил, что имел в виду то, что сегодня в Киеве у всех будет электроэнергия, но, вероятно, ее будет недостаточно, чтобы обеспечить потребности на все 100%.

Энергетикам удалось придумать схемы заживления 3 районов, которые в течение последней недели больше всего страдали от отсутствия света – Оболонь, Куреневка и Борщаговка. Там после обстрелов люди находились без света несколько суток. А потом у них свет появлялся всего на 2 – 3 часа в сутки,

– рассказал гендиректор Yasno.

Он добавил, что сейчас эти районы заживляются в одном ритме со всем Киевом. То есть, исчезла разница в графиках между правым и левым берегами столицы.

"Весь город 25 декабря "дышит" одинаково с точки зрения света. Можно сказать, что пришло равенство", - отметил Коваленко.

Киевлянам 25 декабря включают свет чаще, чем в начале недели

Как рассказал генеральный директор компании Yasno, такой ситуации удалось добиться по 3 причинам.

Во-первых, энергетики придумали схемы заживления 3 районов столицы.

Во-вторых, этому способствовала плюсовая температура за окном.

В-третьих, потребление электроэнергии в выходные обычно меньше, чем в рабочие дни.

По словам Коваленко, это позволяет подавать киевлянам больше электроэнергии, чем, например, в начале недели.

"Мы максимально близки к графикам"

Генеральный директор Yasno объяснил, что это позволяет максимально приблизиться к плановым графикам подачи электроэнергии.

Мы сейчас очень близки к планированию и тем серым периодам, где свет может быть, а может не быть. Почти во всех этих графиках свет есть,

– сказал Коваленко.

Ситуация со светом в Киеве: коротко