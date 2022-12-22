Графики уже близко: где в Киеве улучшилась ситуация со светом

22 декабря 2022, 19:31
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Сергей Коваленко

Киев приходит в себя после серии атак России на энергетическую инфраструктуру. По состоянию на вечер 22 декабря ситуация со светом в Киеве стала лучше.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что левый берег столицы очень близок к графикам отключения света. На данный момент в Киеве действуют аварийные отключения.

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Самая тяжелая ситуация на Куреневке и Оболони

Сообщается, что на правом берегу ситуация немного хуже, чем на левом. В то же время Сергей Коваленко констатировал, что на правом берегу ситуация сейчас лучше, чем 21 декабря.

Куреневке и Оболони пока нелегко. Этим районам пока подается меньше электроэнергии,
– добавил гендиректор YASNO.

Он сообщил, что благодаря временным схемам удалось заживить дома, которые со времени обстрелов без питания. По словам Коваленко, восстановительные работы продолжаются.

Что известно о ситуации со светом в Киеве

  • Киев и область в течение 16 – 19 декабря выдержали две атаки России. Сначала оккупанты массированно обстреляли Киев ракетами, после чего атаковали дронами-камикадзе.
  • Из-за атак россиян 80% Киевской области были без света. Самая сложная ситуация была в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах.
  • Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба информировал, что блэкаут в Киевской области может длиться до 23 декабря. По его словам, в некоторых общинах света не было 48 часов.
  • Проблема Киева в том, что столица не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования. Сергей Коваленко сообщал, что в Киеве разрушены 60% трансформаторов.

Автор: Михайло Гема