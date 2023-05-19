Светит до 15 лет тюрьмы: известное имя российского генерала, отдавшего приказ уничтожить "Мечту"
Источник:СБУ
Служба Безопасности Украины сообщила о подозрении генералу, уничтожившему украинский самолет "Мрия". Им оказался заместитель командующего воздушно-десантными войсками России – Анатолий Концевой.
В ведомстве подчеркнули, что именно по его приказу оккупанты захватили аэродром в Гостомеле еще в начале полномасштабного вторжения. Там же россияне уничтожили самый большой украинский самолет.
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СБУ разоблачила имя генерала, уничтожившего самолет "Мрия"
Правоохранители отметили, что для штурма стратегически важного аэродрома Концевой привлек спецназовцев воздушно-десантных войск и армейской авиации страны-агрессора. Тогда во время активных действий россияне уничтожили самолет Ан-225 "Мечта", считавшийся самым габаритным воздушным судном в мире.
В СБУ также установили, что российский генерал входит в состав высшего военного командования врагов, а также планировал, подготовил и осуществлял агрессию против нашей страны. Более того, Концевой еще с 2019 года занимался на территории России и Беларуси подготовкой десантников к поражению и захвату стратегических наземных целей в Украине.
Представители украинского ведомства отметили, что они собрали доказательства и сообщили о подозрении оккупанту за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и за развязывание и ведение войны, совершенное по предварительному сговору лиц. За это генералу грозит до 15 лет тюрьмы.
В заключение в СБУ заявили, что сейчас продолжаются комплексные меры, чтобы привлечь оккупанта к ответственности.
Что известно о российском генерале Концевом
- Еще до начала войны генерал Анатолий Концевой отвечал за подготовку целой плеяды русских десантников. Он руководил Рязанским высшим воздушно-десантным командным училищем имени Маргелова.
- Впоследствии он занимал должность командира контингента воздушно-десантных войск, которые Путин опрокинул для участия в войне в поддержку режима Асада в Сирии. При его командовании американские войска наголову раздолбали две батальонно-тактические группы уволенных из ВС России задним числом наемников.
- Настоящая звезда генерал-лейтенанта взошла именно в 2022 году, когда он командовал подразделениями российской элиты во время вторжения в Киевскую область. Благодаря ему там погибли около 20 тысяч оккупантов.
- Концевого отправили заниматься пополнением и подготовкой войск ВДВ для дальнейшего заброса позиций украинских войск "пушечным мясом".