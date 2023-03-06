В Минске объявили приговор Тихановской: оппозиционерке грозит 15 лет колонии строгого режима
6 марта белорусский суд приговорил лидера оппозиции Светлану Тихановскую к 15 годам за решеткой. Ей инкриминировали ряд обвинений, в том числе заговор с целью захвата власти и госизмена.
Об этом сообщили белорусские СМИ. Кроме нее, по "делу Координационного совета" фигурирует также председатель Народного антикризисного провода Павел Латушко, информирует 24 Канал.
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Какое наказание получат оппозиционеры
Отметим, что Латушко обвиняют в призывах к санкциям, разжигании вражды, получении взятки и создании экстремистской организации. За свои "преступления" он получил 18 лет лишения свободы.
В свою очередь Тихановская, по решению суда, должна отбывать наказание в колонии строгого режима.
Они признаны виновными в умышленных действиях, направленных на нарушение другой социальной вражды и вражды по признаку другой социальной принадлежности, совершаемых группой лиц,
– говорится в приговоре.
Напомним, что журналист белорусской службы "Радио Свобода" Валерий признался, что сейчас наблюдается очередной пик террора и репрессии. Правозащитники подсчитали, что только за прошлый месяц количество судов и приговоров увеличилось втрое.
Как на свой приговор отреагировала Тихановская
Лидер оппозиции заявила, что ее не интересует приговор суда. Она и демократические силы будут делать все возможное, чтобы освободить политзаключенных Беларуси и привести страну к демократическим переменам.
"Сегодня я думаю о тех, кому режим дал реальные, а не заочные сроки. 5, 16 или 22 года... А о режимных чиновниках, судьях, прокурорах я не хочу думать. Совершающих эти преступления пусть лучше подумают о себя: Лукашенко ведь не будет защищать их в настоящем независимом суде, для которого белорусские адвокаты уже собрали достаточное количество показаний", – заявила Тихановская.
Она также добавила, что Лукашенко спасет только себя и свое близкое окружение. Тихановская спросила белорусов, стоит ли защищать кого-то, кто уже обречен на поражение.
В Беларуси осудили нобелевского лауреата: что известно
- 3 марта белорусский суд приговорил к 10 годам лишения свободы главу "Вясны", лауреата Нобелевской премии мира Олеся Беляцкого.
- Представители "Вясны" Валентин Стефанович и Владимир Лабкович, проходившие с Беляцким по делу, приговорены к 9 и 7 годам заключения в колонии соответственно. Находящийся за пределами Беларуси Дмитрий Соловьев получил 8 лет лишения свободы.
- Суд над Беляцким, обвиняемый в руководстве правозащитным центром "Вясна", начался в январе. Фигуранты дела содержались под стражей с июля 2021 года.
- Им осудили "контрабанду организованной группой" и "финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" из-за оплаты штрафов и услуг адвокатов для участников акций протеста.
- Напомним, что Олесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2022 году вместе с украинской правозащитной организацией "Центр гражданских свобод" и российской – "Мемориал".