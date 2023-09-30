Без мамы остались трое детей: в Херсоне российский снаряд убил медсестру детского отделения

Россияне непрерывно атакуют Херсон разными типами вооружения. В частности, при ударе по городу 28 сентября погибла местная медсестра, работавшая с детьми.

Враг раньше сбрасывал на Херсон 2-3 бомбы, а сейчас их количество достигает 50. В частности, российские террористы активно атакуют жилые кварталы.

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Россияне обстреливали дома

В Херсоне в результате прямого попадания российского снаряда погибла младшая медицинская сестра Светлана Виштомова. Трагическое событие произошло 28 сентября. Она работала в детском отделении больницы имени Афанасия и Ольги Тропиных. В момент удара она находилась на улице у своего дома.

В Херсонской МВА рассказали, что она работала в медучреждении более 15 лет. Во время войны она всячески поддерживала маленьких пациентов в отделении, чем помогала им выздороветь. Сама же женщина имела троих собственных детей, которые теперь остались без мамы.

В ходе обстрела жилых кварталов российскими войсками погибли еще две женщины, находившиеся возле Светланы Виштомовой.

Выражаем соболезнования родным и близким погибших от российских обстрелов,

– отметил глава Херсонской МВА.

Светлана Виштомова погибла от вражеского снаряда / фото Романа Мрочко

Россия нарастила обстрелы Херсона