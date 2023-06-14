В Кировоградской области "Шахед" попал в объект инфраструктуры: вспыхнул пожар
14 июня 2023, 09:52Читати новину українською
Источник:Андрей Райкович
Этой ночью оккупанты снова атаковали Украину ракетами и дронами. В частности, в Кировоградской области вражеский "Шахед" попал в объект инфраструктуры.
О ночной атаке российского агрессора рассказал глава ОВА. Заметил, что попадание произошло в Светловодске.
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Обошлось без жертв
Попадание "Шахедов" в объект инфраструктуры в Светловодске. Обошлось без погибших и травмированных,
– отметил Андрей Райкович.
Также рассказал, что на месте прилета вспыхнул пожар. Огонь оперативно ликвидировали.
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Кратко о ночной атаке оккупантов
- В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 14 июня российские захватчики нанесли ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также ударными дронами-камикадзе.
- В частности, из акватории Черного моря враг запустил 4 "Калибра" в направлении Одесчины. Три ракеты удалось сбить, одна – попала в гражданский объект.
- С восточного побережья Азовского моря оккупанты атаковали 10 иранскими "Shahed-136/131" на юго-восточном направлении. Наши воины сбили 9.
- Из Ростовской области оккупанты ударили 6 крылатыми ракетами Х-22 с четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3, в частности, по Донецкой области.
- В общей сложности этой ночью наши защитники уничтожили три "Калибра" и 9 "Шахедов".
- В результате российского обстрела в Одессе повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведение питания и магазины. По предварительным данным, 6 человек получили ранения.
- Также ракета, попавшая в складское помещение одного из торговых центров, повлекла за собой разрушение на площади 1000 квадратных метров и возникновение пожара на площади 400 квадратных метров. Погибли 3 сотрудника склада, а еще 7 получили ранения.
- На Днепропетровщине сбили все 3 "Шахеда".