Украина сможет бить по России еще дальше: Свитан назвал цели

Украина получила разрешение на удары западным оружием по приграничной зоне России. Вполне возможно, что со временем разрешение будет распространяться и вглубь территории страны-агрессора.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что здесь даже дело не в самом разрешении. Важно иметь вооружение, которое Украина сможет использовать вглубь территории России.

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Чем Украина сейчас может бить по России

Как отметил Свитан, по состоянию на сейчас Украина имеет HIMARS, которые способны поражать цели на расстоянии 80 километров. Уже была информация, что в Белгородской области сгорела система С-300/С-400.

Одну установку мы уже уничтожили. Россияне перетянут их на глубину 100 километров. С такого расстояния они еще смогут доставать до Харькова. Чтобы нам достать установки на такие расстояния, нужно использовать ракету ATACMS с кассетной боевой частью (М39). Поэтому логика дальнейших действий должна быть такой, что нам позволят глубже бить по российским ЗРК,

– сказал Свитан.

Для того чтобы полностью обеспечить территорию Украины от обстрелов, нужны разрешения на то, чтобы глубже бить по территории России. К примеру, чтобы уберечься от КАБов, нужно уничтожать самолеты Су-34 уже на аэродромах. Украина может ударить по ним ракетами ATACMS на 300 километров. Но нужно достаточное их количество.

Они отойдут. И нам придется уже дальше доставать. А средств поражения таким пока нет. В общем шаг за шагом мы дойдем до определенных решений с партнерами. И о передаче средств, и о разрешениях, и по глубине,

– подчеркнул Свитан.

Также Украина имеет на вооружении крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP. Они будут эффективными по скоплению войск врага, по логистическим маршрутам, ремонтных базах, по зенитным ракетным комплексам и тому подобное.

Удары по России: кратко