Скандирование "Долой московского попа": что происходит возле храма УПЦ МП, где избили воина

В Хмельницком 2 апреля люди начали собираться возле храма, где священники УПЦ МП избили военного. Там скандируют "Долой московского попа".

Также возле собора жители Хмельницкого поют гимн Украины. Соответствующие кадры уже распространили в сети, информирует 24 Канал.

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Что происходит возле храма, где монахи УПЦ МП избили военного

На обнародованных фото и видео можно увидеть, как жители Хмельницкого поют украинский гимн возле храма московского патриархата.

Возле собора поют гимн Украины: смотрите видео

Также возле Свято-Покровского кафедрального собора люди скандируют: "Долой московского попа" и "Слава Украине". К тому же, прихожане поют церковные песни.

Возле храма собралось около 500 человек / фото Суспильне

Кроме того, на место происшествия приехали военные и дежурят правоохранители. Сейчас там собралось около 500 человек.

Возле скандального собора собралось немало людей: смотрите видео

Также люди в Хмельницком стоят возле храма с плакатами с надписью "РПЦ! Прочь из Украины!" и скандируют "Долой московского попа!", "Одна единственная Соборная Украина".

Люди стоят с плакатами возле храма: смотрите видео

Что этому предшествовало