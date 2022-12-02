Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра перешла в ПЦУ

В четверг, 1 декабря, Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Сведения об этом юридическом лице в составе уже внесли в Единый государственный реестр.

По словам Зори, решение о создании в составе Поместной Церкви мужского монастыря было принято с целью восстановления исторической справедливости. Кроме того, таким образом верующие хотят преодолеть последствия неканонического подчинения украинской святыне власти Московскому патриархату.

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Кто возглавит Лавру

Священный Синод ПЦУ на своем заседании 23 мая поручил митрополиту Эпифанию обратиться в Кабинет министров Украины с просьбой предоставить один из храмов Лавры в ее верхней части для богослужений, а некоторые помещения – для монастырской деятельности.

Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ / Скиншот YouContol

Митрополит Киевский и всея Украины по должности является священно-архимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской Лавры. Также решением Синода Блаженный Митрополит Эпифаний назначен возглавлять монастырь как юридическое лицо.

ПЦУ создала свой монастырь в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре

24 мая Православная церковь Украины создала собственный мужской монастырь под названием "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра".

Утвержден Устав организации и определено непосредственное прямое подчинение Предстоятелю Православной Церкви, как своему Священноархимандриту (настоятелю).

Такое решение было принято "в целях преодоления последствий неканонического подчинения этого монастыря властям Московского Патриархата".

Ранее Нижняя лавра находилась в ведении Украинской православной церкви (Московского патриархата), а Верхняя – в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

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СБУ обыскала Киево-Печерскую лавру: что известно

Во вторник, 22 ноября, стало известно, что украинские спецслужбы посетили Киево-Печерский монастырь, который уже десятки лет небезосновательно обвиняют в пропаганде "русского мира".

Впоследствии Служба Безопасности сообщила, что нашла пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в частности для пропаганды кремлевской идеологии.

В Москве успели отреагировать на обыски. Главный муртад и рупор Путина Дмитрий Песков сказал , что Украина ведет войну против "русского православия". Удивительно, что он не начал рассказывать о том, что "церковь вне политики".

Кроме того, отметим, что сеть разразилась шутками, как только появилась информация об обысках в Киево-Печерской лавре.

Святая Успенская Киево-Печерская Лавра является первым и древнейшим монастырем на территории современной Украины. Только три монастырских обителя имеют в Украине в настоящее время статус лавры и освящены в честь Успения Пресвятой Богородицы – Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская.