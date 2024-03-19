Удивительные успехи: "Свобода России" назвала потери путинцев за первую неделю

Операция российских добровольцев в Курской и Белгородской областях продолжается. За неделю боев они достигли удивительно хорошего результата.

Подробнее о потерях россиян и успехах добровольцев 24 Каналу рассказал "Цезарь" – заместитель командира легиона "Свобода России".

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Потери россиян

Военная операция российских добровольцев в приграничных областях России началась 12 марта. За это время в борьбе с российскими боевиками они уже имеют серьезные успехи.

Мы удерживаем освобожденные территории. На некоторых участках продвигаемся вперед и наносим массированное огневое поражение по противнику. За неделю потерь мы "демилитаризовали" 1,5 тысячи путинских силовиков, 27 человек взяли в плен, уничтожили около танковой роты 1-го артиллерийского дивизиона и около 30 единиц легкой бронетехники,

– сообщил "Цезарь".

Операция продолжается успешно. Фактически российские добровольцы показывают, что вооруженная борьба с путинским режимом не только возможна, а что это – единственный действенный, в отличие от мирных протестов, метод борьбы с Владимиром Путиным.

"Окончательные итоги будут подведены после окончания нашей операции. Но информационно-политические результаты превзошли даже военные. Мы показали всему миру, что народы России не принимают Путина. Мы показали всем, что выборы – это фарс, потому что они проходили с нарушением и международных законов, и российского законодательства", – подчеркнул заместитель командира легиона.

Кремль проводил "выборы" на оккупированных украинских территориях, а также в приграничных областях России, где шли боевые действия.

Полное интервью с заместителем командира легиона "Свобода России" можно посмотреть уже позже на нашем ютуб-канале . Не пропустите эксклюзив!

Владимиру Путину было безразлично то, что происходит в Курской и Белгородской областях. Военные действия, как другие инциденты на избирательных участках по всей России, не помешали Кремлю подтасовать результаты голосования.

Думаю, этот март показал, что легитимность Путина закончилась. Он нарисовал себе невиданный процент (результатов голосования – 24 Канал). 70% населения России уже хотят завершения войны. Вопрос лишь в том, какой ценой и на каких условиях,

– отметил "Цезарь".

Кто воюет со стороны путинского режима

На территории Курской и Белгородской областей продолжаются позиционные бои. В таких условиях довольно сложно взять в плен большое количество военных и "затрофеить" технику. Однако российским добровольцам иногда удается достичь и таких результатов.

Кроме того, в боях российским добровольцам противостоят даже элитные подразделения.

В операции со стороны путинского режима участвует "сборная солянка" из разных подразделений. Противник уже был вынужден перебросить туда подразделения 2-й гвардейской бригады спецназа ГУ ГШ. Это элитные подразделения, серьезные ребята. Но и мы "не промах",

– отметил "Цезарь".

Также в боях участвуют "Шторм Z", местная тероборона и обычные строчники, которые, однако, не должны этого делать.

Напомним, что во время предыдущего рейда российские добровольцы предлагали белгородскому губернатору Гладкову принять участие в обменном процессе и выйти на переговоры. Тогда он отказался.

На этот раз он также отказался от диалога. Надо понимать, что он марионетка в руках Путина, его интересует лишь возможность подольше продержаться в губернаторском кресле. Ни судьба самих граждан Белгорода его не волнует, ни тем более судьба пленных,

– добавил "Цезарь".