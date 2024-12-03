ВСУ отбили десятки атак на разных направлениях: ситуация на фронте по состоянию на вечер 3 декабря

По состоянию на вечер 3 декабря на фронте зафиксировано 180 боевых столкновений. Российские войска сосредоточили свои наступательные усилия на Покровском, Кураховском, Времовском и Купянском направлениях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 3 декабря. В течение дня Россия нанесла 42 авиаудара, сбросив 47 управляемых авиабомб (КАБов).

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Захватчики задействовали 650 дронов-камикадзе и совершили почти 4 000 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

Ситуация на фронте

Харьковское направление

На Харьковском направлении российские войска шесть раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Глубокого и в направлении Казачьей Лопани. Все атаки отбили воины.

По предварительным подсчетам, враг потерял 58 военнослужащих убитыми и ранеными. Украинские силы уничтожили 2 автомобиля, 7 беспилотников, а также повредили танк, 2 артиллерийские системы и 3 единицы автомобильной техники.

Купянское направление

На этом направлении зафиксировано 16 вражеских атак. Подразделения Сил обороны Украины отбили десять штурмов вблизи Лозовой, Стельмаховки, Колесниковки и Першотравневого. Еще 6 боевых столкновений продолжаются.

Лиманское направление

На Лиманском направлении враг 9 раз пытался атаковать украинские позиции в районах населенных пунктов Першотравневое, Новоегоровка, Грековка, Ямполовка и Терны. Все попытки врага были отбиты.

Краматорское направление

На Краматорском направлении российские войска трижды атаковали, пытаясь продвинуться в сторону Ступочек, Белой Горы и района Часового Яра. Украинские подразделения успешно отбили все атаки. Оккупанты также нанесли авиаудар по Константиновке.

Торецкое направление

В районах Торецка и Нелиповки противник трижды пытался улучшить свои позиции. Силы обороны Украины успешно отбили все попытки.

Покровское направление

На Покровском направлении зафиксировано 44 атаки агрессора в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Новопустинки. 6 боевых столкновений продолжаются. Потери оккупантов на этом направлении составляют 395 военнослужащих убитыми и ранеными. Украинские военные уничтожили 7 боевых бронированных машин, 2 артиллерийские системы, 3 мотоцикла и 1 автомобиль. Также были нанесены значительные повреждения боевой бронированной машине, артсистеме и танку.

Кураховское направление

На Кураховском направлении по состоянию на вечер зафиксировано 38 атак, четыре из которых продолжаются. Основные бои идут в районах Сонцовки, Зари, Дальнего, Курахово, Елизаветовки и Анновки.

Времовское направление

Противник совершил 23 попытки штурма в районах Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного, Макаровки и Новодаровки. Шесть боестолкновений еще продолжаются.

Ореховское направление

На Ореховском направлении враг провел четыре атаки вблизи Роботино, Новоданиловки и Новоандреевки. Все попытки врага были успешно отражены украинскими защитниками.

Приднепровское направление

Российские войска 5 раз пытались атаковать украинские позиции, но безрезультатно.

Курская область

Силы обороны Украины активно действуют в Курской области. За сегодня украинские подразделения отбили 20 атак противника, а еще 6 боевых столкновений продолжаются.

Украинские военные продолжают держать оборону, нанося врагу значительные потери на всех направлениях.

В Генштабе сегодня публично отметили воинов 42-й отдельной механизированной бригады, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана, которые уверенно держат рубежи и наносят врагу ощутимые потери.