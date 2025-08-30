В течение дня российские войска совершили два ракетных и 51 авиационный удар, применили 1768 дронов-камикадзе и провели 3192 обстрела позиций Сил обороны и населенных пунктов Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Полсотни штурмов под Покровском и тысячи обстрелов: карта боевых действий 30 августа

Какая ситуация была на фронте 30 августа?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 9 вражеских атак. С начала суток оккупанты нанесли 3 авиаударов, в общем выпустив 10 управляемых бомб, а также осуществили 94 артиллерийских обстрела, среди которых один – с использованием реактивных систем залпового огня.

украинские защитники отбили 9 вражеских атак. С начала суток оккупанты нанесли 3 авиаударов, в общем выпустив 10 управляемых бомб, а также осуществили 94 артиллерийских обстрела, среди которых один – с использованием реактивных систем залпового огня. На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили 8 штурмовых действий противника в районах Волчанска и Каменки.

украинские воины отбили 8 штурмовых действий противника в районах Волчанска и Каменки. На Купянском направлении зафиксировано 8 наступательных попыток врага в районах Петропавловки и Купянска.

зафиксировано 8 наступательных попыток врага в районах Петропавловки и Купянска. На Лиманском направлении в течение суток силы России 24 раза атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новый Мир, Колодязи, Диброва, а также в направлении Шандриголово и Дроновки.

в течение суток силы России 24 раза атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новый Мир, Колодязи, Диброва, а также в направлении Шандриголово и Дроновки. На Северском направлении наши войска отбили 4 атаки в районе Серебрянки.

наши войска отбили 4 атаки в районе Серебрянки. На Краматорском направлении состоялся 1 вражеский штурм, который украинские защитники успешно остановили. Попытка продвинуться в районе Ступочек для захватчиков оказалась безрезультатной.

состоялся 1 вражеский штурм, который украинские защитники успешно остановили. Попытка продвинуться в районе Ступочек для захватчиков оказалась безрезультатной. На Торецком направлении враг совершил 11 попыток прорыва обороны. Основные действия противника сосредотачивались вблизи Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки. Украинские воины отбили 10 атак, еще одно столкновение продолжается.

враг совершил 11 попыток прорыва обороны. Основные действия противника сосредотачивались вблизи Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки. Украинские воины отбили 10 атак, еще одно столкновение продолжается. На Покровском направлении противник 38 раз пытался прорвать оборонительные рубежи Украины в районах населенных пунктов Шахово, Сухецкое, Никаноровка, Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Красный Лиман, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новоукраинка, в направлении населенных пунктов Покровск и Золотой Колодец. До сих пор продолжается четыре боестолкновения. Только на этом направлении украинские защитники ликвидировали 111 оккупантов, из которых 66 – безвозвратно. Кроме того, было уничтожено два пункта управления беспилотниками, одну артиллерийскую пушку, две единицы автомобильной техники и десять вражеских беспилотных летательных аппаратов.

На Новопавловском направлении зафиксировано 13 атак врага в районах Александрограда, Малиевки, Шевченко, Зеленого Поля, а также в направлении Новоселовки и Камышевахи. Все они были успешно отражены силами обороны.

зафиксировано 13 атак врага в районах Александрограда, Малиевки, Шевченко, Зеленого Поля, а также в направлении Новоселовки и Камышевахи. Все они были успешно отражены силами обороны. На Ореховском направлении противник 4 раза пытался продвинуться вблизи Каменского, однако все его попытки были остановлены.

противник 4 раза пытался продвинуться вблизи Каменского, однако все его попытки были остановлены. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях наступательных действий оккупанты не проводили, однако нанесли авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Сегодня отличились воины 153-й отдельной механизированной бригады, которые продолжают с мужеством и выдержкой сдерживать натиск противника.

Ситуация на фронте: последние новости