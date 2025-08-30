Протягом дня російські війська здійснили два ракетних та 51 авіаційний удар, застосували 1768 дронів-камікадзе та провели 3192 обстріли позицій Сил оборони й населених пунктів України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація була на фронті 30 серпня?

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські захисники відбили 9 ворожих атак. Від початку доби окупанти завдали 3 авіаударів, загалом випустивши 10 керованих бомб, а також здійснили 94 артилерійські обстріли, серед яких один – із використанням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили 8 штурмових дій противника в районах Вовчанська та Кам'янки.

На Куп'янському напрямку зафіксовано 8 наступальних спроб ворога у районах Петропавлівки та Куп'янська.

На Лиманському напрямку протягом доби сили Росії 24 рази атакували позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва, а також у напрямку Шандриголового та Дронівки.

На Сіверському напрямку наші війська відбили 4 атаки в районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку відбувся 1 ворожий штурм, який українські оборонці успішно зупинили. Спроба просунутися в районі Ступочок для загарбників виявилася безрезультатною.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 спроб прориву оборони. Основні дії противника зосереджувалися поблизу Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. Українські воїни відбили 10 атак, ще одне зіткнення триває.

На Покровському напрямку противник 38 разів намагався прорвати оборонні рубежі України в районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у напрямку населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь. Дотепер триває чотири боєзіткнення. Тільки на цьому напрямку українські захисники ліквідували 111 окупантів, з яких 66 – безповоротно. Крім того, було знищено два пункти управління безпілотниками, одну артилерійську гармату, дві одиниці автомобільної техніки та десять ворожих безпілотних літальних апаратів.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано 13 атак ворога в районах Олександрограда, Маліївки, Шевченка, Зеленого Поля, а також у напрямку Новоселівки та Комишувахи. Усі вони були успішно відбиті силами оборони.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано 13 атак ворога в районах Олександрограда, Маліївки, Шевченка, Зеленого Поля, а також у напрямку Новоселівки та Комишувахи. Усі вони були успішно відбиті силами оборони.

На Оріхівському напрямку противник 4 рази намагався просунутися поблизу Кам'янського, однак усі його спроби були зупинені.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках наступальних дій окупанти не проводили, проте завдали авіаційного удару по населеному пункту Білогір'я.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні відзначилися воїни 153-ї окремої механізованої бригади, які продовжують із мужністю та витримкою стримувати натиск противника.

Ситуація на фронті: останні новини