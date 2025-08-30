Протягом дня російські війська здійснили два ракетних та 51 авіаційний удар, застосували 1768 дронів-камікадзе та провели 3192 обстріли позицій Сил оборони й населених пунктів України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація була на фронті 30 серпня?

  • На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські захисники відбили 9 ворожих атак. Від початку доби окупанти завдали 3 авіаударів, загалом випустивши 10 керованих бомб, а також здійснили 94 артилерійські обстріли, серед яких один – із використанням реактивних систем залпового вогню.
  • На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили 8 штурмових дій противника в районах Вовчанська та Кам’янки.
  • На Куп’янському напрямку зафіксовано 8 наступальних спроб ворога у районах Петропавлівки та Куп’янська.
  • На Лиманському напрямку протягом доби сили Росії 24 рази атакували позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва, а також у напрямку Шандриголового та Дронівки.
  • На Сіверському напрямку наші війська відбили 4 атаки в районі Серебрянки.
  • На Краматорському напрямку відбувся 1 ворожий штурм, який українські оборонці успішно зупинили. Спроба просунутися в районі Ступочок для загарбників виявилася безрезультатною.
  • На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 спроб прориву оборони. Основні дії противника зосереджувалися поблизу Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. Українські воїни відбили 10 атак, ще одне зіткнення триває.

  • На Покровському напрямку противник 38 разів намагався прорвати оборонні рубежі України в районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у напрямку населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь. Дотепер триває чотири боєзіткнення.

    Тільки на цьому напрямку українські захисники ліквідували 111 окупантів, з яких 66 – безповоротно. Крім того, було знищено два пункти управління безпілотниками, одну артилерійську гармату, дві одиниці автомобільної техніки та десять ворожих безпілотних літальних апаратів.

  • На Новопавлівському напрямку зафіксовано 13 атак ворога в районах Олександрограда, Маліївки, Шевченка, Зеленого Поля, а також у напрямку Новоселівки та Комишувахи. Усі вони були успішно відбиті силами оборони.
  • На Оріхівському напрямку противник 4 рази намагався просунутися поблизу Кам’янського, однак усі його спроби були зупинені.
  • На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках наступальних дій окупанти не проводили, проте завдали авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні відзначилися воїни 153-ї окремої механізованої бригади, які продовжують із мужністю та витримкою стримувати натиск противника.

