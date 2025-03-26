Россия провела 183 атаки на фронте, больше всего страдает Покровск, – Генштаб
- Россия провела 183 атаки на фронте, больше всего на Покровском направлении, где зафиксировано 68 попыток прорыва.
- Украинские силы отбили многочисленные атаки на разных направлениях, в частности на Харьковском, Купянском, Лиманском, Торецком, и Новопавловском направлениях.
- На Покровском направлении обезврежено 361 оккупанта, среди которых 190 безвозвратно, уничтожено технику, включая танк и пункты управления БпЛА.
Украинские защитники продолжают сдерживать врага по всей линии фронта. По состоянию на 22:00 25 марта с начала суток произошло 183 боестолкновения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Какова ситуация на фронте по состоянию на 22:00 25 марта
На Харьковском направлении враг 4 раза атаковал в районах Волчанска, Тихого и в сторону Каменки.
На Купянском направлении противник проводил 5 штурмов позиций наших защитников в районах Загрызово и Петропавловки, атаки противника отбиты.
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 24 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Ямполовка, Надежда, Копанки и в сторону Новомихайловки, Ольговки, Нового, Катериновки.
На Северском направлении Силы обороны остановили 4 наступательные действия захватчиков вблизи населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка.
На Краматорском направлении зафиксировано 2 боестолкновения в направлениях Предтечино и Белой Горы. Все атаки остановлены украинскими воинами.
На Торецком направлении россияне 23 раза атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районе Торецка и неподалеку Дилиевки и Крымского.
С начала суток на Покровском направлении россияне 68 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Сухая Балка, Калиновое, Александрополь, Зеленое Поле, Лысовка, Тарасовка, Елизаветовка, Котлиное, Удачное, Шевченко, Успеновка, Преображенка, Андреевка, Богдановка и в сторону Новосергиевки, Малиновки, Котляровки.
Сегодня на этом направлении было обезврежено 361 оккупант, 190 из них - безвозвратно. Уничтожено девять единиц автомобильной техники, пять мотоциклов, один танк, два пункта управления БпЛА, также было существенно повреждено 10 мотоциклов, четыре автомобиля и три пункта управления БпЛА,
– сообщили в Генштабе.
На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 18 вражеских штурмов позиций наших войск вблизи населенного пункта Разлив, Днепроэнергия, Константинополь.
На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался продвинуться вперед в районе населенного пункта Привольное.
На Ореховском направлении враг девять раз пытался продвинуться в районе Каменского и в направлении Лобкового, Степного.
На Приднепровском направлении состоялось одно боестолкновение с противником.
Силы обороны Украины продолжают Курскую операцию, где противник в течение суток провел 28 штурмов позиций украинских подразделений.