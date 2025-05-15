На шести направлениях идут бои, на Покровском у россиян много потерь: сводка Генштаба
- На шести направлениях продолжаются бои, особенно интенсивные на Покровском, где украинские силы остановили 46 штурмовых действий и обезвредили 324 оккупантов.
- На Курском направлении за сутки произошло 8 боев.
Генштаб ВСУ обнародовал вечернюю сводку. Военные пишут, что на 22:00 14 мая бои продолжаются на шести направлениях.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба.
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Какова ситуация на фронте на вечер 14 мая
На Харьковском направлении россияне трижды проводили наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.
На Купянском направлении пытались идти вперед в направлении Глушковки, но украинские защитники остановили атаку.
На Лиманском направлении захватчики 21 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новая Кругляковка, Лозовая, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Ямполовка, Редкодуб и в направлении Григорьевки. Два боестолкновения продолжаются.
На Северском направлении ВСУ отбили четыре атаки оккупационных войск вблизи Верхнекаменского и Белогоровки, еще одно боестолкновение продолжается.
На Краматорском направлении враг 8 раз атаковал позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Часов Яр, Григорьевка, Белая Гора и Курдюмовка. Идет еще один бой.
На Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Дилиевка враг штурмовал 19 раз. Все атаки были отбиты.
На Покровском направлении противник пытался продвигаться в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка и Андреевка. Наши защитники остановили 46 штурмовых действий противника, еще 5 боестолкновений продолжаются.
14 мая на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 324 оккупанты, из них 159 – безвозвратно. Также уничтожен танк, четыре автомобиля, четыре мотоцикла, 12 БПЛА, пункт управления БПЛА, пять антенн БПЛА и станция наблюдения "Муром-М". К тому же поврежден танк россиян,
– привели данные в Генштабе.
На Новопавловском направлении враг 20 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Богатырь, Новополь, Бурлацкое и Вольное Поле. Продолжаются 5 боестолкновений.
На Гуляйпольском направлении наступательных действий россиян не было.
На Ореховском направлении бойцы отбили 3 штурма в районе Степного. Враг нанес авиаудары по Степногорску и Каменскому.
На Приднепровском направлении наши защитники остановили одну попытку приблизиться к позициям.
На Курском направлении с начала суток произошло 8 боев, один из которых продолжается. Враг нанес 6 авиационных ударов, сбросив 6 управляемых бомб, и совершил 188 артиллерийских обстрелов.