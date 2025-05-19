Воздушные силы меняют информирование по сбитым дронам
- Воздушные силы меняют формат подачи информации о воздушных атаках, учитывая новые тактические приемы российской армии и увеличение количества ударных БпЛА.
В Воздушных силах обратились к медиа и всем, кто публикует официальную информацию о воздушных атаках врага на Украину. Там предупредили об изменении формата подачи информации.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Что изменится в сводках от Воздушных сил
Формат подачи информации, а именно сводки за ночь, в Воздушных силах изменили с 19 мая.
Отныне данные будут подаваться с учетом новых тактических приемов российской армии, увеличением количества ударных БпЛА и дронов-имитаторов.
Также будут сообщать об особенностях противодействия врагу украинской армией.
Напомним, что Воздушные силы проинформировали, что в ночь на 19 мая российская армия атаковала Украину 112 ударными БпЛА.
Обезвредить удалось 76 из них: 41 был сбит, еще 35 – потеряно локально или подавлено РЭБ.
Противовоздушная оборона работала на востоке, севере и в центре страны. К сожалению, от атаки пострадала Харьковская, Сумская, Донецкая, Черкасская и Кировоградская области.