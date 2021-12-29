Свыше 23 тысяч белорусов попросили убежища в Польше
Источник:PAP
Больше 23 тысяч белорусов, убегая от репрессий, просили о политическом убежище в Польше. Именно столько граждан Беларуси приехали на польскую территорию с августа 2020 года, некоторые из них – по спецпрограмме.
Об этом рассказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. Он подчеркнул, что с начала политического кризиса Варшава постоянно поддерживает пострадавших в результате действий режима Лукашенко.
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Белорусы бегут в Польшу от репрессий
С августа 2020 года до 26 декабря 2021 года свыше 23 000 белорусов приехали в Польшу, прося помощи и защиты от репрессий в своей стране,
– сказал Жарин.
По словам министра, 12 тысяч граждан Беларуси въехали в Польшу на основании виз, которые выдали по гуманитарным соображениям. О том, что хотят получить международную защиту от Варшавы, сообщили еще 3 400 белорусов.
Многие белорусы пользуются программой "Деловая гавань"
Еще 7400 белорусов воспользовались программой "Польша. Деловая гавань". Она создана в основном для IT-специалистов и тех людей, которые руководили в Беларуси собственным бизнесом.
Программа помогает в перемещении работников и их семей. Дети продолжают обучение в польских школах, а также получают право на дополнительное изучение польского языка,
– подчеркнул представитель министерства.
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Отметим, что Польша стала лидером в Европе по количеству иностранцев, которые попросили о разрешении работать на ее территории. Следующие страны в списке – Италия и Германия.
Сложная ситуация с беженцами на границе Польши и Беларуси:
- Между тем на границе Польши и Беларуси еще с августа 2021 года продолжается миграционный кризис.
- Значительное обострение произошло в ноябре, когда сотни нелегальных мигрантов пытались силой прорвать польскую границу.
- При этом белорусские пограничники никаких попыток остановить нелегалов не делали. Более того, они слепили польских военных лазерами и отвлекали их внимание.
- О кризисе на границе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко несколько раз говорил с тогдашним канцлером Ангелой Меркель.
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