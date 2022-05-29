Сын британской депутатки спас своего товарища-добровольца под обстрелом в Украине

Сын депутата Великобритании Бен Грант спас своего товарища. Они попали под обстрел, а последний получил ранения.

Соответствующую информацию сообщило иностранное издание. О спасении товарища рассказал сам сын политике.

Сын британской депутатки приехал воевать за Украину

Сын депутата спас товарища

Сын депутата-консерватора рассказал, как он помог спасти товарища-британца, добровольца в Украине, когда они попали под обстрел россиян. Товарищ взорвался на мине,

– говорится в сообщении.

Бен Грант объяснил, что он помогал собратью к северу от Харькова. Дин Артур получил ранение в ногу. Ему наложили жгут и повязку. Также Артуру кричали, что он должен попытаться ходить, потому что погибнуть могут все.

В частности, Бен Грант сообщил, что вероятнее всего, вражеские беспилотники россиян заметили их. Именно поэтому кафиры разместили так, что как только наши бойцы вошли, начали обстрел.

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Комментируя ужас, Грант рассказал: "Я никогда не чувствовал ничего подобного в своей жизни".

Известно, что Артуру врачи в Киеве спасли ногу, однако пришлось ампутировать часть левой голени.

Иностранный легион в Украине действует с начала марта

Владимир Зеленский 27 февраля призвал граждан иностранных государств, желающих "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире", присоединиться к Интернациональному легиону.

Впоследствии создали специальный сайт , на котором можно подать заявку на служение в легионе. Также Министерство юстиции создало объяснение того, каков алгоритм действия вступления в легион .

Уже выполняет задачу: в Минобороны рассказали о военной из иностранного легиона

В Минобороны Украины объяснили, что уже 7 марта легион выполнял задание . Известно, что в него вошли военные из 52 стран мира. На март добровольцев уже было более 20 тысяч.

Коротко о сыне депутата, который защищает Украину

9 марта СМИ написали, что защищать Украину приехал сын британской депутатки Хелен Грант. Она является бывшей министершей спорта, членом британского парламента от Консервативной партии и советницей Бориса Джонсона.

Сын Хелен Грант – Бен Грант – бывший морской пехотинец. 30-летний британец более 5 лет был спецназовцем в Королевской морской пехоте.

Решение защищать Украину Бен принял тогда, когда увидел, как российские кафиры бомбили семью в их доме, и услышал детские крики. Рассказал, что он отец 3 детей: "Если бы это были мои дети, я знаю, что бы сделал - я пошел бы драться. Потом я подумал, что еще мне были бы нужны люди с боевым опытом, которые смогут прийти и помочь мне спасти мою семью".

Ранее Бен Грант служил в Ираке. Приняв решение воевать за Украину, он не рассказал о планах. Сейчас боец сражается в иностранном легионе в составе Вооруженных Сил Украины.

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