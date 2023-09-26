Кадыров подставил Путина: какими будут последствия публикации видео с избиением россиянина

Опубликованное Рамзаном Кадыровым видео с избиением заключенного россиянина наделало много шума в России. Этот демонстративный вызов российским стражам порядка может дорого обойтись Владимиру Путину.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился российский политолог Аббас Галлямов. По его словам, видео с избиением россиянина, сжегшего Коран, является серьезным ударом по репутации Путина среди российских националистов и фашистов.

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Зачем Кадыров опубликовал видео

Из-за войны позиции Кадырова в публичном пространстве существенно ослабли. Сначала его подразделения разгромили ВСУ в первые дни войны, а затем он неудачно соперничал с Пригожиным за статус наиболее уважаемого в милитарных кругах лидера.

Вдобавок к этому усилились и его проблемы со здоровьем, вплоть до того, что СМИ начали разносить слухи о его смерти.

"Кадырову некомфортно находиться в таком контексте (слабого политика – 24 Канал). Он человек импульсивный, и наверняка решил восстановить свою репутацию беззаконника, произволом которого все беспомощно возмущаются", – предположил политолог.

Почему публикация видео с избиением вредит Путину

Импульсивное решение Кадырова опубликовать видео месячной давности навредило и самому Кадырову, и Владимиру Путину.

"Каким бы идиотом ни был сжегший Коран волгоградец, в общественном мнении он все равно является россиянином. И для так называемых "российских патриотов", активно поддерживающих войну и которые очень нужны Кремлю, это является большим ударом", – пояснил Галлямов.

Фактически, именно Путин отдал российского молодчика на избиение, когда поддержал решение перенести рассмотрение дела из Волгограда в подконтрольный Кадырову регион. Российский диктатор оказался в ситуации, когда не может отреагировать на проделку своего ставленника, ведь сознательно позволил этому произойти.

Аббас Галлямов об инциденте с избиением палия Корана: смотрите видео

Путин не может "отыграть" свое решение назад, ведь ему нужны кадыровские подразделения на фронте. И это очень раздражает так называемых "российских патриотов". Ранее кремлевский диктатор мог удерживать баланс между чеченцами и российскими силовиками, но после того, как его власть ослабла из-за войны, это противостояние обостряется.

"На самом деле, Кадыров связан с Путиным одной нитью. Если ослабевает Путин, то ослабевает и его ставленник. Но на этот раз вместо действий в интересах диктатора Кадыров поставил ему подножку", – убежден политолог.

Что известно об инциденте с сожжением Корана

Скандальное сожжение священной книги мусульман произошло в мае 2023 года. Его совершил 19-летний Никита Журавель, якобы выходец с Крымского полуострова.

Российские силовики быстро задержали злодея и предъявили ему обвинения в "оскорблении чувств верующих". Дело начали рассматривать в Волгограде, однако после его по какой-то причине перенесли в столицу Чечни, расположенную в 600 километрах от места преступления.

Информация о том, что поджигателя священной книги жестоко избили в тюрьме, появились еще в прошлом месяце. Однако скандала можно было избежать, если бы Кадыров не опубликовал видео избиения заключенного, где отличился его сын Адам. Этим кремлевский ставленник бросил вызов своим врагам, ведь в очередной раз показал, что стоит выше российского закона.

Российские националисты, наиболее возмущающиеся произволом Кадырова, не способны на масштабные акции протесты по этому случаю. Главная угроза от них состоит в том, что они громки в информационном пространстве. Их сетования в интернете, которую изо всех сил пыталась изображать российская пропаганда.