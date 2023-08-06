Сын нардепа от "Слуги народа" уехал за границу и не вернулся, – СМИ
Источник:NGL.media
Дмитрий Копанчук – сын нардепа от "Слуги народа" Елены Копанчук. В 2020-м его избрали депутатом горсовета в Рудках Львовской области. Интересно, что во время полномасштабной войны Дмитрий Копанчук уехал за границу под предлогом сопровождения отца с инвалидностью и не вернулся.
По данным журналистов, несмотря на запрет выезда для мужчин призывного возраста, Дмитрий Копанчук в 2022 году трижды побывал за границей. По крайней мере, дважды (24 – 25 июля и 1 – 18 августа) выезжал как водитель-волонтер через систему "Шлях".
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Копанчук уехал в начале года, но так и не вернулся
В Укртрансбезопасности по запросу СМИ сообщили, что Копанчука вносила в "Шлях" Хмельницкая ОВА. В этом году он уже не использовал систему.
Около полудня 1 января он пересек в Смельнице украинско-польскую границу на новенькой Toyota Land Cruiser Prado 150, принадлежащей компании "Гидросвит", где он является совладельцем. Официальным основанием для выезда стало сопровождение его отца, 46-летнего Владимира Копанчука со второй группой инвалидности и доцента кафедры уголовного права Хмельницкого университета управления и права,
– отметило издание.
Интересно, что уже через месяц, 7 февраля, Копанчук-старший вернулся в Украину тем же автомобилем вместе с Владимиром Федорчуком – экс-депутатом Хмельницкого облсовета и бывшим бизнес-партнером Елены Копанчук. Впрочем, сына с ним не было.
Федорчук лично подтвердил журналистам, что пересек границу вместе с Владимиром Копанчуком. Кстати, 25 марта последнего за рулем той же Toyota Land Cruiser Prado 150 оштрафовали за нарушение ПДД в Тернопольской области.
Дмитрий Копанчук до сих пор не вернулся. Это противоречит законодательному требованию вернуться в страну не позднее сопровождаемого лица с инвалидностью.
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Народная депутат от комментариев отказалась
Журналисты отмечают, что мать-нардеп отказалась от комментариев. Отец тоже не оказался говорливым. Только заявил: "А чего я вам должен подсказывать, как связаться с моим сыном. Он взрослый парень, чего вы ко мне звоните?".
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Копанчук не появлялся в горсовете уже 7 месяцев
Дмитрий Копанчук не появляется в Рудковском горсовете, где является депутатом от партии "Слуга народа", уже 7 месяцев. Там только знают, что он за границей.
По его словам, знаю, что он на учебе. Но что – я видел какие-нибудь документы? На учебе, то и на учебе,
– говорит Иван Лозинский, председатель Рудковской общины.
Секретарь горсовета Светлана Винницкая отметила, что последний раз депутата Копанчука видели в стенах мэрии 15 декабря 2022-го. После этого он не появлялся.
В последнее время у меня нет с ним связи. Как он уехал, почему – [знать это] не входит в мои должностные обязанности. Тот номер [Дмитрия Копанчука], который у меня есть – он на него мне не отвечает. И я с ним связаться не могу. За непосещаемость у нас нет возможности как-то его наказать. Партия может его отозвать,
– отметила Винницкая.
В общей сложности с осени 2020-го депутаты Рудковского горсовета собирались 24 раза, однако Дмитрий Копанчук был на заседаниях всего десять. Городской совет мог бы досрочно прекратить полномочия депутата, в частности, по его личному заявлению, впрочем, он его не направлял.Кстати говоря, нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского подозревают в том, что он ездил на отдых в Барселону под предлогом "лечения отца". За дело взялись ГБР и СБУ.