В столице России нашли тело 16-летнего парня, сына директора одного из департаментов горно-металлургической компании "Норильский никель". Молодого человека объявляли в розыск еще в конце 2023 года.

Как пишут пропагандистские СМИ, несовершеннолетний парень мог быть случайно убит, информирует 24 Канал.

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Нашли тело сына одного из руководителей "Норникеля"

По данным росСМИ, молодого человека объявили в розыск еще 31 декабря. В тот же день родители парня заявили, что их 16-летний сын ушел из дома днем, но не вернулся. Имя парня не указывается.

Уже через сутки его тело было найдено в лесопарковой зоне. На руках парня обнаружили многочисленные мелкие раны. В связи с тем, что тело юноши промерзло, установить точно время, когда он умер, не удалось.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье – причинение смерти по неосторожности.

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