Еще одна загадочная смерть: в Москве нашли тело сына одного из руководителей "Норникеля"
В столице России нашли тело 16-летнего парня, сына директора одного из департаментов горно-металлургической компании "Норильский никель". Молодого человека объявляли в розыск еще в конце 2023 года.
Как пишут пропагандистские СМИ, несовершеннолетний парень мог быть случайно убит, информирует 24 Канал.
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Нашли тело сына одного из руководителей "Норникеля"
По данным росСМИ, молодого человека объявили в розыск еще 31 декабря. В тот же день родители парня заявили, что их 16-летний сын ушел из дома днем, но не вернулся. Имя парня не указывается.
Уже через сутки его тело было найдено в лесопарковой зоне. На руках парня обнаружили многочисленные мелкие раны. В связи с тем, что тело юноши промерзло, установить точно время, когда он умер, не удалось.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье – причинение смерти по неосторожности.
Случаи загадочных смертей в России: последние новости
- В России таинственно умирают представители высшего военного руководства страны-агрессорки и приближенные к Кремлю личности. Такая судьба постигла и бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО. О смерти мужчины, которого обнаружили мертвым в собственном доме, стало известно в ноябре 2023 года. Рядом с ним обнаружили тело его 72-летней жены.
- В СМИ отмечалось, что признаков насильственной смерти на телах нет. Кроме того, здание военного проверили на наличие концентрации вредных веществ, но предельно допустимая норма не была нарушена. Так, причину смерти супругов установить не удалось.
- Еще одним случаем загадочной смерти в России была кончина старшего вице-президента ведущего банка Николая Васева. Мужчине было всего 42 года, но в Сбербанке, где Васеев занимал высокую должность, жаловались, что он неожиданно умер в результате сердечного приступа, инфаркта миокарда.
- Также в ноябре 2023 года внезапно скончался российский коммунист Саава Михайлов, принимавший участие в войне против Украины. Мужчина стал известен благодаря попавшему скандалу – журналисты узнали, что его обвиняют в изнасиловании 26-летнего эмигранта из Южной Кореи. Сам Михайлов эту информацию отрицал и называл клеветой. Причины его смерти неизвестны.