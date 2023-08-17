Несмотря на тамошние "извращения": сын топ-разведчика России Нарышкина живет в Европе

Андрей Нарышкин, сын главы Службы внешней разведки Россия Сергея Нарышкина, проживает в Европе. Нарышкин-младший живет в Европе, несмотря на то, что его отец заявляет, что там много "извращений".

44-летний Андрей Нарышкин постоянно проживал в Будапеште (Венгрия). По меньшей мере, по состоянию на 2020 год он был заместителем генерального директора ПАО "Группа ЛСР".

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Нарышкин-младший живет в квартире компании, связанной с Орбаном

Как сообщает Сергей Ежов, глава "Группы ЛСР" – олигарх Андрей Молчанов, состояние которого оценивается в 1 миллиард долларов.

Молчанов – один из главных застройщиков России. Его отчим Юрий Молчанов в свое время дал старт карьере Владимира Путина, порекомендовав его тогдашнему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку.

Путин работал с Молчановым в Ленинградском университете.



Ежов опубликовал данные о проживании Андрея Нарышкина в Будапеште / Фото 24 Канал

Ежов вспомнил, что несколько лет Нарышкин-младший обращался за видом на жительство в Венгрии и получил его. Он присутствует в утечке лиц с двойным гражданством и видом на жительство.

Сын главы внешней разведки России зарегистрирован в Будапеште в двухкомнатной квартире по адресу ул. Бечи, дом. 5. Дом, где прописан Андрей Нарышкин, принадлежит компании, владельцы которой имеют политические связи с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Что известно о компании, в квартире которой проживает Андрей Нарышкин

В прошлом году 24 Канал опубликовал расследование о любви Сергея Нарышкина к Будапешту. Журналисты выяснили, что сын Нарышкина проживает в квартире, принадлежащей Voldan Investments.

Эта компания имеет прочные связи с Кремлем и продавала в России гособлигации Венгрии по программе "золотые визы" через компанию Good Life Consulting (GLC).

Европейский Союз призвал прекратить продолжение этой программы, которая оказалась мошеннической. Дело в том, что благодаря схеме разные недобросовестные иностранцы могут свободно оседать и передвигаться по странам ЕС.

На печати компании по недвижимости Voldan на счетах при покупке облигаций стояли имя и подпись Michael Shabtai, которій дружит с главой кабинета премьер-министра Rogán Antal – автором программы "золотая виза" и руководителем фракции партии ФИДЕС в парламенте (лидером этой фракции является многолетний премьер-министр Венгрии Орбан).

СМИ считают, что другим руководителем Voldan является Арпад Хабонь – советник Орбана.

. Сергей Нарышкин ранее призвал россиян не ездить в Европу из-за "биомеханоидов" и "расплодившихся извращений". Также он убеждал, что современная Европа "не может быть привлекательна для здорового человека". Россиянам там якобы угрожает опасность.