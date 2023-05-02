Поляки установили на границе с Беларусью 206 километров электронного барьера. На последнем участке "стены" не хватает всего 150 метров.

Представитель пограничной службы Польши лейтенант Анна Михальская сообщила, что окончанию стройки электронного барьера с Беларусью препятствует затопление территории.

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Польша почти достроила "стену" на границе с Беларусью

Для того чтобы достроить "стену" с Беларусью, Польше осталось всего 150 метров. Последний из одиннадцати участков "стены" расположен на территории, охраняемой пограничными постами в Беловеже и Наревке. Заграждения отсутствуют всего на 150 метрах. Остальная часть этого участка, то есть почти 25 километров, уже включена.

В общей сложности система работает на 206 километрах границы с Беларусью. Установке устройств на последнем участке мешает наводнение.

Проблемой является затопленная территория. Установка будет возможна только тогда, когда уровень воды упадет,

– объяснила лейтенант Михальская.

Она заверила, что это не отразится на работе устройств на границе.

Польша фиксирует попытки нелегального пересечения границы с Беларусью

Почти вся изгородь оборудована системами камер и датчиками движения и она уже работает.

Почти вся изгородь работает, и мы имеем полный учет происходящего на границе. Отсюда и большое количество зафиксированных попыток нелегального пересечения границы, которые мы предоставляем,

– сказала пресс-секретарь Пограничной службы.

С начала 2022 года Польша зафиксировала 8 тысяч попыток нелегального пересечения границы с Беларусью. А за 2022 год – почти 16 тысяч.

Заметим, что Польша также начала строить стену на границе с Россией. Страна граничит с Калининградской областью страны-агрессора – линия границы составляет 232 километра, 202 из которых по суше.