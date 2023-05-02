Речниця прикордонної служби Польщі лейтенантка Анна Міхальська повідомила, що добудуванню електронного бар'єра з Білоруссю перешкоджає затоплення території.

Дивіться також Білорусь хоче збільшити кількість підрозділів для охорони кордону з Україною

Польща майже добудувала "стіну" на кордоні з Білоруссю

Для того, щоб добудувати "стіну" з Білоруссю, Польщі залишилось лиш 150 метрів. Остання з одинадцяти ділянок "стіни" розміщена на території, яка охороняється прикордонними постами в Біловежі та Наревці. Загородження відсутні лише на 150 метрах. Решту цієї ділянки, тобто майже 25 км, уже включено.

Загалом система працює на 206 кілометрах кордону з Білоруссю. Встановленню пристроїв на останній ділянці заважає повінь.

Проблемою є затоплена територія. Встановлення буде можливе лише тоді, коли рівень води впаде,

– пояснила лейтенантка Міхальська.

Вона запевнила, що це не вплине на роботу пристроїв на кордоні.

Польща фіксує спроби нелегального перетину кордону з Білорусі

Майже вся загорожа обладнана системами камер та датчиками руху й вона вже працює.

Майже вся загорожа працює, і ми маємо повний облік того, що відбувається на кордоні. Звідси й велика кількість зафіксованих спроб нелегального перетину кордону, які ми надаємо,

– сказала речниця Прикордонної служби.

Від початку 2022 року Польща зафіксувала 8 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білоруссю. А упродовж 2022 року – майже 16 тисяч.

Зауважимо, що також Польща почала будувати стіну на кордоні з Росією. Країна межує з Калінінградською областю країни-агресорки – лінія кордону становить 232 кілометри, 202 з яких суходолом.