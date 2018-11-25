Сыроид объяснила, что такое военное положение и для чего оно нужно

Военное положение вводится для того, чтобы было законное ограничение прав и свобод личности.

Об этом в прямом эфире 24 канала сказала заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид.

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По ее словам, могут ограничить свободу передвижения, позволить военным располагать свое снаряжение, оружие, технику в частных усадьбах.

Это, фактически, есть режим, который максимально позволяет действовать Вооруженным силам Украины и другим военным формированием. То есть он нужен для того, чтобы права человека не нарушались в незаконный способ. Есть другое решение, которое нужно принять – это решение о применении ВСУ. Оно позволяет полноценно действовать и применять оружие,

– подчеркнула Сыроид.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в полночь 26 ноября будет созвано заседание возглавляемого им ведомства, во время которого будет обсуждаться введение военного положения. Такой шаг является связанным с последними агрессивными действиями России в Азовском море. Ранее в Администрации Президента заявили, что они осуждают агрессию Кремля в Азовском море и в то же время добавили, что Порошенко призвал инициировать рассмотрение этого вопроса в рамках ООН и ОБСЕ.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.