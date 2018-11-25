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      Сироїд пояснила, що таке воєнний стан та для чого він потрібен

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      Воєнний стан
      Воєнний стан / Фото з відкритих джерел

      Воєнний стан запроваджується для того, щоб було законне обмеження прав і свобод особи.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу сказала заступниця голови Верховної Ради України Оксана Сироїд.

      Чиайте також: В Україні можуть оголосити воєнний стан: що це означає

      За її словами, можуть обмежити, свободу пересування, дозволити військовим розташовувати своє спорядження, зброю техніку в приватних садибах.

      Це, фактично, є режим, який максимально дозволяє діяти Збройним силам України та іншим військовим формуванням. Тобто він потрібен для того, щоб права людини не порушувалися в незаконний спосіб. Є інше рішення, яке треба прийняти – це рішення про застосування ЗСУ. Воно дозволяє повноцінно діяти їм та застосовувати зброю,
      – наголосила Сироїд.

      Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що опівночі 26 листопада буде скликано засідання очолюваного ним відомства, під час якого буде обговорено запровадження воєнного стану. Такий крок є пов'язаним з останніми агресивними діями Росії в Азовському морі. Раніше в Адміністрації Президента заявили, що вони засуджують агресію Кремля в Азовському морі та водночас додали, що Порошенко закликав ініціювати розгляд цього питання у рамках ООН і ОБСЄ.

      25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Воєнний стан Оксана Сироїд
      Джерело: 24 Канал
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